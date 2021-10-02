إلهام وجدي: طرت من الفرحة مع إعلان «توك توك» ضمن المرشحين للأوسكار

أعربت الفنانة وملكة جمال مصر السابقة إلهام وجدي عن سعادتها البالغة لترشح فيلمها القصير «توك توك» ضمن الأعمال المرشحة للمنافسة في جوائز الأوسكار لعام 2022.

فيلم «توك توك» مستوحى من قصة حقيقية

قالت إلهام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها لم تصدق ترشح الفيلم ليكون ضمن القائمة المرشحة للمنافسة على جوائز الأوسكار «لما كلمني المخرج محمد خضر على قصة الترشح كنت أعتقد أنه بيهزر، ولكنه حلف لي بالترشح فطرت من الفرحة».

مخرج الفيلم محمد خضر، كان قد أعلن عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «الحمد لله.. فاز فيلمنا القصير (توك توك) بجائزة أفضل فيلم روائي قصير في مهرجان پان أفريكان السينمائي الدولي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في دورته التاسعة والعشرين، وهو من المهرجانات العالمية المؤهلة للمنافسة على جوائز الأوسكار، شكراً لأعضاء لجنة التحكيم، وشكراً لمؤسسي المهرجان، وشكر خاص لكل فريق عمل الفيلم».

«توك توك» فاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير في مهرجان پان أفريكان السينمائي

الفيلم مستوحى من قصة حقيقية وتدور أحداثه حول «ولاء» التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطريقة غير شرعية، وتجبرها الظروف على العمل سائقة «توك توك» لتقع في العديد من المشاكل وتواجه سلبيات المجتمع من عنف وتحرش وسيطرة.

فيلم «توك توك» من إنتاج رامي يعقوب، شيرين علاء ومحمد خضر وشاركه في التأليف شريف عبد الهادي ومن بطولة إلهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، ندى أكرم، عمر راشد، ماري جرجس منتج فني يحيى الغريب، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال، ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.