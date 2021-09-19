غياب دنيا وإيمي سمير غانم وميرفت أمين عن استلام جائزة «فن الحب»

غابت كلّ من الفنانة دنيا وإيمي سمير غانم، وكذلك الفنانة ميرفت أمين، عن حضور حفل مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، والمُقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية.

وكشفت الفنانة إلهام شاهين، رئيس الدورة الثانية للمهرجان، أسباب غياب ميرفت أمين عن الحفل، لافتة إلى أنّها اعتذرت لظروف خاصة بها، فيما لازالت إيمي ودنيا يمران بظروف نفسية سيئة، إثر وفاة والدهما الفنان سمير غانم ووالدتهما دلال عبد العزيز.

وأعربت إلهام شاهين، عن اعتزازها وفخرها كونها تتولى رئاسة الدورة الثانية من مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، قائلة إنّ: «المهرجان له رسالة هامة.. وربط أبناء المهجر بالوطن العربي من خلال الفن والدراما».

تفاصيل جائزة «فن الحب.. سمير ودلال»

وكانت إدارة أيام القاهرة للدراما العربية، أعلنت عن جائزة سنوية جديدة تضاف لجوائز المسابقات، باسم «فن الحب.. سمير ودلال»، تُمنح لأحد نجوم الفن عن مجمل أعماله، وتقديراً لتاريخه وعطائه الفنى.

وقد استحدثت اللجنة المنظمة تلك الجائزة، التى تحمل اسم النجمين الراحلين، تخليداً لاسميهما وعطائهما الفنى والإنسانى الكبير، الذى توج بحب الجماهير، وذلك بعد أن رحل الثنائى خلال الشهور الماضية متأثرين بتداعيات فيروس «كورونا» المستجد.

وأكدت اللجنة العليا لأيام القاهرة أنه تم اختيار الفنانة ميرفت أمين لنيل تلك الجائزة لأنها الأجدر بها هذا العام، لعلاقتها الروحية والإنسانية الكبيرة بأسرة الفنان سمير غانم، خاصة أن ميرفت أمين تربط بينها ودلال عبدالعزيز وسمير غانم علاقة صداقة منذ بداية دخولهم الوسط الفنى.

تفاصيل وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز

يذكر أنّ الفنان سمير غانم، قد رحل عن عالمنا يوم 20 مايو الماضى، وأخفت دنيا وإيمى الخبر عن والدتهما دلال عبدالعزيز، خاصة أن حالتها كانت خطرة، حتى رحلت عن عالمنا لتلحق به فى 7 أغسطس الماضى، وتعيش الفنانة ميرفت أمين حالة اكتئاب وحزن شديدين بعد رحيل الثنائى عن دنيانا.