الديمقراطيون يسحبون تصويتا على مشروع قانون للبنية التحتية في أمريكا

سحب الديمقراطيون، أمس الجمعة، تصويتا كان مقررا على مشروع قانون للبنية التحتية في الولايات المتحدة بقيمة 1.2 تريليون دولار، لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

«هوير»: التصويت على قضية منفصلة سيكون الأخير من الأسبوع

وقال مكتب زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير، في بيان إن التصويت على قضية منفصلة سيكون الأخير من الأسبوع، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس».

وكان مجلس النواب الأمريكي، أرجأ، أمس الاول الخميس، التصويت على خطة الاستثمارات الضخمة التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد رفض الديمقراطيون في المجلس التصويت.

وكان هوير، قال في وقت سابق، إن الجلسة أرجئت إلى صباح أمس الجمعة لإفساح المجال أمام مفاوضات للتوفيق بين جناحي الحزب الديموقراطي حول الخطة.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الاول الخميس، على الميزانية المؤقتة لمنع الإغلاق الحكومي.

الرئيس الأمريكي اقترح ميزانية 6 تريليونات دولار للسنة المالية 2022

وكان بايدن، اقترح في مايو الماضي ميزانية قدرها 6 تريليونات دولار للسنة المالية 2022، ووضع تفاصيل الزيادة المقترحة في الإنفاق الحكومي الذي يعمل بمثابة الدعامة لأجندة اقتصادية تسعى إلى تحويل اقتصاد بلاده مع خروج البلاد من أزمتي الصحة العامة والاقتصاد.

وشمل القانون، 28.6 مليار دولار للمجتمعات التي تضررت من الكوارث الطبيعية على مدى الأشهر الـ18 الماضية و 6.3 مليار دولار للمساعدة في دعم إعادة توطين اللاجئين الأفغان.

وكانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، قالت في وقت سابق، إنه تم إحراز الكثير من التقدم هذا الأسبوع، موضحة: «نحن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق، لكننا لم نتوصل إليه بعد».