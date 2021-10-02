رئيس التحرير

محمود مسلم

مروان يونس «مذيعًا» في مسلسل «الجسر» مع بيتر ميمي

كتب:

محمود الرفاعى
07:08 ص | السبت 02 أكتوبر 2021
مروان يونس

مروان يونس

بدأ الفنان والإعلامي مروان يونس تصويره مشاهده في مسلسله الجديد «الجسر» الذي يشارك في بطولته مع نخبة من نجوم الفن المصري مع المخرج بيتر ميمي.

مروان يونس يستكمل مشواره التمثيلي مع «الجسر»

وأوضح مروان في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفيلم يكون نقلة وعملا مختلفا تماما عن أي عمل فني سابق قدمه.

وأشار إلى أنه سيقدم في العمل دور مذيع، منوها بأنه لن يكشف أي تفاصيل أخرى عن العمل في الوقت الراهن.

فيلم عروستي من بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض

مروان يونس قد شارك مؤخرا في بطولة فيلم «عروستي» الذي ما زال يحقق نجاحات كبرى في دور العرض المصرية والعربية.

فيلم «عروستي» من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف.

اقرأ المزيد:

رانيا منصور تخطف أنظار جمهورها بصور من زفاف مروان يونس

«جروب الماميز» يجمع أسرة مروان يونس على الهواء

كواليس التجربة السينمائية الأولى لـ مروان يونس في "الفيل الأزرق 2"

غدا.. ساندي ضيفة مروان يونس على راديو إنرجي