مروان يونس «مذيعًا» في مسلسل «الجسر» مع بيتر ميمي

بدأ الفنان والإعلامي مروان يونس تصويره مشاهده في مسلسله الجديد «الجسر» الذي يشارك في بطولته مع نخبة من نجوم الفن المصري مع المخرج بيتر ميمي.

مروان يونس يستكمل مشواره التمثيلي مع «الجسر»

وأوضح مروان في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفيلم يكون نقلة وعملا مختلفا تماما عن أي عمل فني سابق قدمه.

وأشار إلى أنه سيقدم في العمل دور مذيع، منوها بأنه لن يكشف أي تفاصيل أخرى عن العمل في الوقت الراهن.

فيلم عروستي من بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض

مروان يونس قد شارك مؤخرا في بطولة فيلم «عروستي» الذي ما زال يحقق نجاحات كبرى في دور العرض المصرية والعربية.

فيلم «عروستي» من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف.