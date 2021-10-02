واشنطن تدعو جورجيا إلى معاملة عادلة للرئيس الأسبق ساكاشفيلي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن على علم بأنباء اعتقال رئيس جورجيا الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، مضيفة في بيان،إنها تراقب الوضع من كثب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ودعت الوزارة الأمريكية، سلطات جورجيا إلى معاملة الرئيس الأسبق معاملة عادلة وفقا للقوانين الجورجية والتزامات البلاد في مجال القانون الإنساني الدولي.

وكان رئيس الوزراء الجورجي، إراكلي جاريباشفيلي، أعلن أمس الجمعة، أن سلطات بلاده اعتقلت ساكاشفيلي بعد وصوله إلى البلاد.

وكانت السلطات الجورجية، أعلنت مرارا أنها ستحتجز ساكاشفيلي، الذي انتقل في 2013 إلى أوكرانيا، بمجرد عبوره الحدود.

ساكاشفيلي يواجه 4 قضايا جنائية يتهم فيها بسوء استغلال السلطة والتستر

ويواجه ساكاشفيلي، 4 قضايا جنائية يتهم فيها بسوء استغلال السلطة والتستر، وصدر في إطار 2 منها حكمان بسجنه 3 و 6 سنوات.

من جانبها، أعلنت رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، أنها لن تعفو عن ساكاشفيلي، معتبرة في خطاب تلفزيوني، أن رئيس البلاد الأسبق وصل إلى جورجيا لزعزعة استقرار البلاد رغم كل التحذيرات التي تم توجيهها له.

«الكرملين» الروسي: لسنا مهتمين بمصير رئيس جورجيا الأسبق

وفي روسيا، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إن موسكو غير مهتمة بمصير ساكاشفيلي، وقال، في حديث لوكالة أنباء «تاس» الروسية، ردا على سؤال حول اعتقال ساكاشفيلي وموقف الكرملين: «لسنا مهتمين بمصيره».

وفي سياق آخر، أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أمس الجمعة، أنه يضمن أمن الطيران فوق بلاده، لكن سلطاتها ستجبر أي طائرة أجنبية على الهبوط في حال كانت تمثل خطرا على أمن البلاد.

وقال لوكاشينكو في تصريح لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية عرض التلفزيون الحكومي البيلاروسي مقتطفات منه: «إذا كنتم تخشون الطيران فوق بلادنا، فبوسعي أن أضمن لكم شخصيا أو لشركتكم أو بلادكم أو لأي آخر أمن الطيران فوق بيلاروس، مثلما كان الأمر دائما».

وأضاف لوكاشينكو، انه إذا رأت الأجهزة الأمنية خطرا على بلاده، ستجبر أي طائرة على الهبوط، سواء كانت بريطانية أو أمريكية. فهي ستجبر على الهبوط فورا، وأشار رئيس بيلاروسيا، إلى أنه إذا قررت الدول الغربية عدم الطيران فوق بيلاروسيا، فإن بلاده ستتمكن من الاستغناء عن ذلك، لكن هذا الأمر لا يفيد أحدا.

وكان دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى فرضت عقوبات على بيلاروس، بما فيها حظر الطيران فوق أراضيها أو تنفيذ الرحلات معها، في أعقاب هبوط طائرة «رايان إير» الإيرلندية في مينسك، واعتقال السلطات للمعارض رومان بروتاسيفيتش الذي كان على متنها في مايو الماضي.

وتابع لوكاشينكو قائلا، إن الدول الأوروبية والأمريكية قررت وقف الطيران فوق بيلاروس بأمر من واشنطن.