واشنطن تفرض عقوبات على بيلاروسيا على خلفية «رايان إير»

أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على بيلاروسيا لإجبارها طائرة ركاب أوروبية كانت تعبر مجالها الجوي على الهبوط في العاصمة «مينسك» لاعتقال ناشط معارض للنظام.

العقوبات تستهدف 9 شركات بيلاروسية مملوكة للدولة

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، جين ساكي، في بيان، إن العقوبات تستهدف 9 شركات بيلاروسية مملوكة للدولة وأعضاء رئيسيين في نظام ألكسندر لوكاشنكو، مشيرة إلى أن فرض مزيد من العقوبات على مينسك لا يزال خياراً مطروحاً، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشارت ساكي، إلى أن إرسال نظام الرئيس لوكاشنكو مقاتلة حربية لإجبار الطائرة التابعة لشركة «رايان إير» الأوروبية على قطع رحلتها الدولية والهبوط في «مطار مينسك» حيث اعتُقل الصحفي والناشط البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش يمثل إهانة مباشرة للمعايير الدولية.

وأشار «البيت الأبيض»، إلى أن وزارة الخزانة ستبحث سبل فرض مزيد من العقوبات على أركان نظام لوكاشينكو وكذلك أيضاً على أولئك الذين يدعمون الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على الديموقراطية، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وأصدر «البيت الأبيض» تحذيراً إلى الأمريكيين من مغبة السفر إلى بيلاروسيا، وطلب من شركات الطيران الأمريكية توخي أقصى درجات الحذر إذا ما قررت الطيران في المجال الجوي البيلاروسي.

ودعت إدارة «الطيران المدني الفيدرالية» الأمريكية، شركات الطيران الأمريكية لتوخي الحذر أثناء تنفيذ الرحلات فوق أراضي بيلاروسيا.

وقالت إدارة الطيران المدني في بيان، إن هذه التوصيات ستبقى قائمة إلى أن تتمكن من إتمام تقييمها الشامل لتصرفات بيلاروسيا بعد حادثة هبوط طائرة «رايان إير» الإيرلندية في مطار «مينسك» في 23 مايو الجاري، واعتقال السلطات البيلاروسية لناشط معارض كان على متنها يدعى رومان بروتاسيفيش، فيما لم تستبعد إدارة الطيران المدني تكرار مثل هذه العمليات من قبل بيلاروسيا في المستقبل.

وأكدت إدارة الطيران، أنها تتعاون مع الأجهزة الأمريكية الأخرى لتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ أي إجراءات إضافية، مشيرة إلى أنها ستدرس نتائج التحقيقات الدولية لتحديد المخاطر بالنسبة للشركات الأمريكية.