إصابة 90 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس

أصيب 90 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي بيتا وبيت دجن شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت مواجهات مساء أمس الجمعة بين مئات الفلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدتين رفضا للاستيطان ومصادرة الأراضي في وقت استخدمت فيه قوات الاحتلال، الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين السلميين.

وكان الفلسطينيون في بلدة بيتا، تمكنوا، ظهر أمس الجمعة من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ الاحتلال الإسرائيلي كانت تُلقي قنابل الغاز على المتظاهرين في جبل صبيح قرب نابلس، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي وزعت الأسرى الفلسطينيين الـ6 الفارين من سجن «جلبوع» شديد الحراسة، على 5 سجون مختلفة في أنحاء إسرائيل.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلي «كان» أن الفارين من «جلبوع» يحتجزون في زنازين معزولة عن السجناء الآخرين.

نقل الأسير زكريا الزبيدي إلى سجن إيشل في بئر السبع

وقالت«كان» إن القيادي في كتائب «شهداء الأقصى»، التابعة لحركة «فتح»، زكريا الزبيدي نقل إلى سجن إيشل في بئر السبع، فيما نقل محمود العارضة، ومناضل نفيعات إلى سجن أيالون في رملة.

كما تم نقل محمد العارضة إلى سجن شيكما في عسقلان، ويعقوب قادري إلى سجن ريمونيم في إيفن يهودا، وأيهم كممجي إلى سجن أوهلي كيدار في بئر السبع.

وكان 6 من الأسرى الفلسطينيين، تمكنوا في 6 سبتمبر الماضي، عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة، أخرجهم إلى خارج السجن، فيما ألقى جيش وشرطة الاحتلال، القبض عليهم واعتقالهم، على التوالي، بعد مرور حوالي 14 يوما من عملية الهروب.

وفي سياق متصل، نظمت فعاليات وقوى وأهالي بلدة قباطية جنوب جنين الواقعة في شمالي الضفة الغربية المحتلة، مساء أمس الجمعة، وقفة احتجاجية واعتصام للمطالبة بتسليم جثمان الشهيدة إسراء خزيمية والشهيدين الأسير كمال أبو وعر ومحمود كميل الذين تحتجز سلطات الاحتلال جثامينهم.

وردد المشاركون في الوقفة، الهتافات المنددة بسياسة الاحتلال وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني، كما استنكر المشاركون عمليات الإعدام الميدانية.

من جانبه، أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، عن إدانة لندن لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين في منطقة جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأدان كليفرلي في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، هجوم المستوطنين على الفلسطينيين ومنازلهم في عدة تجمعات سكانية والتي تركزت في المفقرة، والتواني، ولاصيفر، وأم الطوبا في مسافر يطا جنوب الخليل، وتحطيمهم عددا من المركبات الفلسطينية وألواحا للطاقة الشمسية، واقتلاعهم عشرات الأشجار وإتلاف مزروعات، قبل أيام.

مسؤول بريطاني يدعو حكومة الاحتلال لـ توفير الحماية للفلسطينيين

ودعا المسؤول البريطاني، حكومة الاحتلال الإسرائيلي لعلاج هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية لـ الفلسطينيين وفقا لالتزماتها حسب القانون الدولي الإنساني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».