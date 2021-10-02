تعرف على أسباب الاحتفال بيوم القضاء المصري «البداية قرار الرئيس»

يحتفل قضاة مصر اليوم السبت، بـ«يوم القضاء المصري»، والذي صدر به قرار في شهر يونيو الماضي من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال رئاسته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، على أن يكون يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري، فما هو يوم القضاء المصري؟ ولماذا تم اختيار يوم الأول من أكتوبر للاحتفال به؟

قرارات تاريخية خاصة بيوم القضاء المصري

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه الحكم على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي، وفي شهر يونيو الماضي صدر خلال أجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من القرارات التاريخية التي تتعلق بالشأن القضائي، وكان من بين تلك القرارات اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري، على أن يكون اليوم 1/ 10/ 2021 هو بداية عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة، ويبلغ عددهم 11 قاضية في النيابة العامة في أول سابقة تاريخية.

عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية

كذلك صدرت خلال الاجتماع التاريخي العديد من القرارات التي تعزز دور القضاء المصري وتيسر عمله ومن بينها توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة، وهي القضاء ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، كذلك صدر قرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 لكل من مجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة عام 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

مدينة العدالة في العاصمة الإدارية

من بين القرارات التي صدرت خلال الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي هو إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة، كذلك عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة فيما عدا وزارة العدل مع وضع سقف زمني لمدة الندب. وتم خلال الاجتماع الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

تهدف قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تطوير منظومة القضاء في مصر وتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي المناصب القضائية وتحقيق المساواة في الدخل بين الهيئات القضائية وتعيين وكلاء النيابة والنيابة الادارية والتدرج الوظيفي.

أسباب الاحتفال بيوم القضاء المصري

يعتبر الأول من أكتوبر هو اليوم الأول في العام القضائي عقب انتهاء الإجازة القضائية السنوية وعودة جميع المحاكم للعمل على مستوى الجمهورية بكامل طاقاتها وانتظام العمل بها والتي حددها القانون رقم 46 لسنة 1972 ونظم عملها، وفي هذا اليوم يتم تنفيذ الحركة القضائية ويتسلم كل عضو نيابة وقاض عمله الجديد بعد اعتمادها من قبل مجلس القضاء الأعلى.

طابع بريد بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري

يعد الأول من أكتوبر هو بداية العمل للمنظومة القضائية في العالم أجمع وكانت بدايته في إنجلترا عام 1791، ومنه اتخذت كل بلدان العالم كبداية لعملها واتخذ يوم الأول من أكتوبر بداية سنوية للعام القضائي. من جانبها أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري.