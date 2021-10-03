هل الحداد وارتداء السواد وإقامة الأربعين والسنوية حرام؟.. الإفتاء تجيب

أوردت دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت، فتوى رسمية للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، حمل رقم 3499، يبرز فيها الحكم الشرعي في «الحداد وارتداء السواد لأكثر من عام وإقامة الأربعين والسنوية وختم القرآن للمتوفى».

حداد الزوجة على زوجها

وقال مفتي الجمهورية السابق في فتواه: «شرع الله تعالى إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها؛ وفاءً للزوج ومراعاةً لحقه عليها؛ فإن الرابطة الزوجية عقد وثيق، وليس من الوفاء أن يموت الزوج فتنغمس زوجته في الزينة وترتدي الثياب الزاهية المعطرة وتتحول عن منزل الزوجية كأنه لم تكن هناك عِشرةٌ بينهما، وقد كانت الزوجة في أول الإسلام تُحِدُّ على زوجها حولًا كـاملًا تفجعًا وحزنًا على وفـاته، فجعله الله تعالى أربعـة أشهر وعشرة أيام».

حكم إحياء الأربعين والسنوية للميت

وأضاف الدكتور علي جمعة: «لا يشرع الإحداد على الميت لغير الزوجة أكثر من ثلاثة أيام كما نص عليه الحديث النبوي الشريف، أما إحياء الأربعين والسنوية وغير ذلك من المناسبات التي تقام على هيئة مآتم لا تختلف عن مأتم يوم الوفاة بحيث يُعْلَنُ عنها في الصحف وتقام لها السرادقات ويتوالى المعزون فيُشكر منهم من حضر ويُلام من تخلف ولم يعتذر، وتقيم النساء بجانب ذلك مأتمًا آخر في ضحوة النهار للنحيب والبكاء وتجديد الأسى والعزاء، فهذا كله مما يحرم شرعًا لما فيه من إعادة الأحزان وتكليف أهل الميت ما لا يُطيقون، ومذهب جمهور الفقهاء أن مدة التعزية ثلاثة أيام، وأن التعزية بعدها مكروهة، واستدلوا لذلك بإذن الشارع في الإحداد في الثلاث فقط».

قراءة القرآن وهبة ثوابه إلى الميت

وأشار مفتي الجمهورية السابق، في الفتوى الواردة على موقع دار الإفتاء، إلى أن قراءة القرآن الكريم وهبة ثوابه إلى الميت أمر مشروع ومندوب إليه، وأخذ العلماء ذلك من جواز الحج عنه ووصول ثوابه إليه؛ لأن الحج يشتمل على الصلاة، والصلاة تقرأ فيها الفاتحة وغيرها، وما وصل كله وصل بعضه، وقراءة القرآن عبادة شأنها كشأن الحج، والتفريق بين المتماثلات لا يُصار إليه دون نص صريح فثواب القراءة يصل للميت بإذن الله تعالى خصوصًا إذا دعا القارئ أن يهب الله تعالى مثل ثواب قراءته للميت، ولا ينبغي الاختلاف في مثل ذلك.