علي جمعة: النبي محمد من مواليد برج الحمل «فيديو»

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وهو يتحدث في أحد حلقات برنامج «والله أعلم»، الذي يُبث على قناة «سي بي سي»، وهو يتحدث فيه عن النبي محمد صلّ الله عليه وسلم، بمناسبة ذكرى المولد النبوي قائلًا: «إن النبي محمد من مواليد برج الحمل».

علي جمعة: النبي محمد من مواليد برج الحمل

وقال علي جمعة، إن النبي محمد من مواليد برج الحمل، مشيرًا إلى أنه وُلد في يوم 20 أبريل، وهو نهاية برج الحمل، أو 22 أبريل، مضيفًا: «أن يوم 22 أبريل تم اختياره باعتباره يومًا عالميًا للأرض».

وأوضح الدكتور علي جمعة، في الفيديو، أنّ من الموافقات الجميلة، أن اليوم العالمي للحفاظ على الأرض، هو نفس يوم مولد النبي صلّ الله عليه وسلم، الذي أرسل رحمة لمن في الأرض.

وأشار مفتي الديار السابق، إلى أنه لا يوجد خلاف على توقيت مولد رسول الله -صلّ الله عليه وسلم- ولكنها قضية حسابات التقويم، وليس تشكيكًا، متابعًا: «بالحسابات يكون- صلّ الله عليه وسلم- قد ولُد بالميلادي في يوم 20 إبريل سنة 570 م، منوهًا بأن الراجح أنه – صلّ الله عليه وسلم- من مواليد برج الحمل.

دار الإفتاء تحسم مولد النبي بالسنة الميلادية

وحول الجدل المتكرر بشأن موعد المولد النبوي الشريف وفقًا للسنة الميلادية، وهل هو فعلا في أبريل أم غيره، حسمت دار الإفتاء في إعلان سابق لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «لو جرى حساب التاريخ الميلادي لسيدنا رسول الله لوافق اليوم 20 أبريل، صلوا على من سيشفع لكم يوم القيامة».

من جانبه، قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية العلمي، إنّ هذا الأمر اختلف فيه العلماء المختصون بالتقويم، حيث إنه أمر تقريبي، بين يومي 20 و22، مؤكدا أن الأرجح أنه كان يوافق يوم 20 أبريل من عام 571.