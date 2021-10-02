أهالي قرية «دمرو» يشيعون جثمان «نورهان» بعد 17 يوما في العناية المركزة

يشيع ظهر اليوم، أهالي قرية دمرو في مركز المحلة الكبرى، جثمان الطفلة نورهان، ضحية الإهمال الطبي في مستشفى طنطا الجامعي، وتعرضت له أثناء إجراء عملية جراحية لإزالة كيس دهني في اليد اليمنى، وفقدت الوعى وظلت في غرفة العناية المركزة لـ17 يوما.

الأسرة تعلن وفاة الطفلة والنيابة تتحفظ على الجثة

وأعلنت أسرة الطفلة نورهان، أمس وفاتها داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي، وأنهم لن يتنازلوا عن حق الطفلة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومحاسبة المقصرين والمخطئين في واقعة علاج ابنتهم، وقررت النيابة العامة فور الإعلان عن وفاة الطفلة التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

وكانت في وقت سابق قررت النيابة العامة استدعاء عدد من الأطباء المتواجدين في محضر الواقعة، وسماع أقوالهم، حول الواقعة.

أسرة الطفلة تحرر محضرا بالواقعة

وكانت أسرة الطفلة نورهان، حررت محضر يحمل رقم المحضر 9403، أول طنطا، يتضمن أن طفلتهم «نورهان أسامة»، 8 سنوات، تلميذة بالصف الثالث الابتدائي، أجرت عملية جراحية بمستشفى طنطا الجامعي لاستئصال كيس دهني في يدها اليمنى، وخرجت من غرفة العمليات في غيبوبة تامة وفاقدة للوعي، ووضعت على أجهزة تنفس صناعي منذ 17 يوما، داخل غرفة العناية المركزة، وأن طفلتهم تعرضت لإهمال طبي من قبل الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية الجراحية، وأنهم السبب في تدهور حالة طفلتهم الصحية، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات في الواقعة.