هواوي تطلق أحدث فروع Experience Store لخدمة المواطنين في مصر

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر، افتتاح فرع جديد من فروع Experience Store المميزة بمول العرب في مدينة 6 أكتوبر، وهو أحدث فروع الشركة المجهزة بالإمكانيات المتطورة التي توفر الراحة والسهولة للعملاء، حيث تعِد هواوي كافة زوار الفرع الجديد بفرصة الاستمتاع باستكشاف أحدث منتجاتها الذكية. وبمناسبة الافتتاح، ستقدم هواوي عروضا ترويجية وخصومات حصرية، إضافة إلى هدايا مميزة لكافة الزائرين خلال فترة الافتتاح الرسمي.

يعرض الفرع الجديد جميع منتجات هواوي

ويعرض الفرع الجديد جميع منتجات هواوي المميزة، بما يشمل، الهواتف الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة الحاسب الشخصي، والأجهزة اللوحية، والأدوات التقنية المميزة. وإلى جانب ذلك، سيحصل العملاء على فرصة تجربة أجهزة هواوي المفضلة لديهم داخل الفرع، والاستفسار عن جميع المعلومات حول مواصفات هذه المنتجات ومزاياها الفريدة، إضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع والدعم الفنى على كافة أجهزة هواوي.

يتماشى مع خطتنا التوسعية في السوق المصرية

وبهذه المناسبة قال بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر «يأتي الافتتاح الجديد لأحد أهم فروع هواوي Experience Store ليتماشى مع خطتنا التوسعية في السوق المصري، وتوفير سُبل جديدة لتلبية احتياجات عملائنا. من خلال موقعه المميز، سيقدم الفرع الجديد تجربة تفاعلية مُصممة خصيصًا لاستكشاف أبرز المواصفات والمزايا لأحدث الأجهزة والهواتف الذكية من هواوي في مصر. نرحب بكافة زائرينا بالفرع الجديد ونعدهم بتجربة فريدة من نوعها للتعرف على أحدث الخدمات والتقنيات التي توصلنا إليها في مصر».

خدمات ما بعد البيع لجميع عملائها

وتقدم هواوى خدمات ما بعد البيع لجميع عملائها من خلال مجموعة من العروض والمميزات المبتكرة، والتي تعد من أهم مقومات نجاح الشركة في مصر، حيث تسعى دائمًا إلى إرضاء العملاء وتقديم كل ما هو جديد. وتُعد فروع هواوي Experience Store أكثر من مجرد فروع بيع التقليدية، بل هي فروع توفر مساحة للتشارك والتفاعل بين هواوي ومستخدميها، إذ أن المتاجر تقدم إمكانية اكتشاف وتجربة المنظومة البيئية المتكاملة من هواوي من أجل توفير عالم متصل بالكامل.

الجدير بالذكر، أن هواوي دشنت 16 فرعا بمفهوم «Experience Store» في مصر والذي يوفر أحدث تجربة لمنتجات هواوي قبل شرائها وذلك لتقديم خدمة فائقة الجودة لعملاء هواوي في القاهرة، الإسكندرية، الدلتا وصعيد مصر كما تقدم مراكز خدمة هواوي الدعم الفني لكل عملائها بمختلف محافظات الجمهورية.