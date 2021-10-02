المنيا تستضيف بطولة دوري ناشئي الكاراتيه لأندية وسط وجنوب الصعيد

انطلقت بطولة دوري الناشئين والناشئات للكاراتيه «الدرجة الثانية»، لأندية محافظات وسط وجنوب الصعيد الـ12، بصالة استاد المنيا، لمدة 3 أيام، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور محمد محروس رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد العربي، ومندي عكاشة، وكيل مديرية الشباب بالمحافظة.

البطولة تقام لأول مرة في المنيا

وقال محمد حسن أحمد، المدير التنفيذي لفرع المنيا للكاراتيه، إن بطولة الدرجة الثانية للكارتيه، تقام لأول مرة في محافظة المنيا، بمشاركة 80 فريقا، يضم كل فريق 5 لاعبين، والبطولة على مستوي محافظات الصعيد، وقد أسند الاتحاد المصري للكاراتيه تنظيم هذه البطولة لمحافظة المنيا، ما أدي إلى زيادة أعداد الفرق المشاركة من محافظات وسط وجنوب الصعيد، وأضاف «نتمني أن يكون هناك لاعبين من محافظات الصعيد في منتخب مصر».

منافسات بين 400 لاعب

وقال طارق رجائي، سكرتير اللجنة العليا للحكام وعضو اللجنة الأفريقية للكاراتيه، إن هذه البطولة تقام لأول مرة في الصعيد، ويشارك فيها 400 لاعب، وتشمل 12 محافظة بوسط وشمال الصعيد هي: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، البحر الأحمر، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، وأشار إلى أن البطولة، التي تقام على أعلى مستوى فني وتنظيمي، تهدف إلى إعلاء المستوي الفني للاعبي الكارتيه، وذلك بناء على تعليمات رئيس الاتحاد.

وشهدت مراسم افتتاح البطولة، منافسات قوية بين جميع الفرق المشاركة، وأشاد جميع اللاعبين بمستوى التنظيم، والأداء المميز للجنة المنظمة للبطولة.