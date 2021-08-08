براعم الإسماعيلي يتفوقون في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة

حصل لاعبو الإسماعيلي تحت 13 سنة، على المراكز الأول والثالث، في مسابقة الجمهورية لتنس الطاولة.

وتوّج ياسين الصيرفي، لاعب النادي الإسماعيلي، بالمركز الأول بعد فوزه على حمزة خالد، فيما حصل عبد المالك أشرف، على المركز الثالث بفوزه على لاعب نادي الزمالك عمر بسيوني.

وأعرب عمرو عمارة، رئيس منطقة الإسماعيلية لتنس الطاولة، عن سعادته لرجوع النادي لمنصات التتويج مرة أخرى، مشيدًا بجهود الجهاز الإداري للفريق جيهان السيد، وحازم سالم المدير الفني، ومحمود السيد مدرب عام، ويوسف وجدي مدرب رجال، وأحمد يوسف مدرب سيدات، وحسن غريب مدرب الناشئين والكابتن محمود خليل مدير إداري، والمهندس تامر موسي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام علي قطاع الناشئين.

كما أشادت الكابتن جيهان السيد، رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي، بجهود مجلس الإدارة لتوفير كل الإمكانيات لتحقيق نتائج مشرفة، فيما أشاد المحاسب معتز عاشور، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، بالمستوى الذي ظهر به فريق الإسماعيلي بعد فترة انقطاع دامت أكثر من 15 عامًا.

وكانت قد شهدت منطقة الإسماعيلية لتنس الطاولة، نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية ونجاح لاعبو أندية المنطقة في تصدر المسابقات، كما عقد الاتحاد المصري لتنس الطاولة، العديد من المسابقات والمعسكرات في محافظة الإسماعيلية خلال الأشهر الماضية، لتناسب جوها إضافة إى توافر كل الإمكانيات من الصالات والإقامة في الفنادق.