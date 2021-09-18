متعافٍ من الإدمان يحصل على بطولة الجمهورية في الكيك بوكس «صور»

حصل حسام محمد حسن، أحد المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة بالمنيا التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة «الكيك بوكس» كما شارك في تصفيات منتخب مصر للسامبو وأيضا المشاركة في دورة المدربين لرياضة السامبو.

«حسام» تعرض لمشكلات كثيرة على مدار 20 عاما بسبب المخدرات

قصة «حسام» تعود عندما وقع في مشكلة تعاطي المخدرات وظل لمدة 20 عاما يعاني من آثار المشكلة حتى تعرض لمشكلات كثيرة بسبب تعاطي المواد المخدرة، الأمر الذي أثر على صحته، وحاول العلاج بنفسه لكنه فشل في بداية الأمر، حتى نصحه أحد الأصدقاء بالاتصال بالخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبعد السماع له من خلال المتخصصين بالخط الساخن ومعرفه مشكلته تم توجيهه إلى مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا، حيث يعد المركز الأقرب لمحل إقامته، وظل بالمركز لمدة 45 يوما.

«حسام» حصل على تأهيل نفسي واجتماعي وجلسات علاج بالعمل والرياضة

وطوال فترة إقامة «حسام» بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمنيا حصل على تأهيل نفسي واجتماعي وجلسات العلاج بالعمل والرياضة من أجل إعادة ثقته وتأهيله بدنيا ورياضيا حتى أصبح لديه هدف وهو المشاركة في بطولة الجمهورية وحصوله على المركز الأول على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة «الكيك بوكس» وبعد خروجه من مركز العزيمة بمده لا تتعدى شهر ونصف شارك فى بطولة الجمهورية، حيث ساعده برنامج التأهيل الرياضي بمركز العزيمة من ألعاب رياضية مختلفة وجيم، في رفع لياقته البدنية بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى تأهيله للمشاركة في بطولة الجمهورية وتتويجه بالفوز في البطولة، كما حصل على دورة تدريبية في الاتحاد المصري للكونغ فو وحاليا مدرب بأحد النوادي بمحافظة المنيا.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن الخط الساخن «16023» لعلاج الإدمان يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وأن جميع الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، حيث تتيح المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان التأهيل الاجتماعي والنفسي وأيضا التأهيل الرياضي، مؤكدة أن حصول المتعافي على بطولة الجمهورية يبعث برسالة أمل للشباب، وأن أي شاب وقع في براثن الإدمان يمكنه التعافي منه.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن حصول «حسام» على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة «الكيك بوكس» يؤكد أن مرض الإدمان يمكن التعافي منه، عن طريق الاتصال بالخط الساخن «16023»، حيث تتيح المراكز التابعة للصندوق كل الخدمات العلاجية بجانب التأهيل البدني والرياضي وأيضا اكتشاف المواهب والمساعدة على تنميتها بما يفيد المتعافين من الإدمان.