أول نائبة تعلن التبرع بأعضائها بعد الوفاة: «مش حرام وهنقذ إنسان»

أعلنت النائبة فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب تبرعها بأعضائها عقب وفاتها، وذلك لإنقاذ حياة إنسان، وذلك كأول نائبة تعلن التبرع بأعضائها وتأييدها الكامل لدعوة التبرع بالأعضاء لإنقاذ أرواح أخرى.

وقالت فريدة الشوباشى فى تصريح ل"الوطن ": التبرع بالأعضاء ليس حراما، وانا اشجع وابارك فكرة التبرع للحفاظ على حياة انسان أخر، لاسيما أن هناك قانون ينظم عملية التبرع، ولا يدع فرصة للتلاعب أو السرقة والنصب.

مجلس النواب يناقش قانون زراعة الاعضاء

و قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ل"الوطن": أن اللجنة تضع على أجندة أعمالها مناقشة قانون زراعة الأعضاء البشربة ولائحته التنفيذيه ودراسة أسباب توقف اعمل بهذا القانون رغم أهميته القصوى .وأشار أن الأف من المرضي تنتظر قرار الرحمة من خلال تبرع أحد المتوفين بأعضائها .

انطلاق دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب

يذكر أن فعاليات بدأت الجلسة الأولي لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حرص رئيس المجلس على دخول القاعة باكرا ،تمهيدا لبدء الجلسة فى موعدها فى الحادية عشر صباحا .

ويشار إلى ان الفنانة ألهام شاهين كانت قد أعلمت منذ أيام عن تبرعها بأعضائها.