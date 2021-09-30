مجلس النواب يبدأ انعقاده الجديد السبت وسط نشاط تشريعي مكثف

يبدأ الانعقاد الثاني والجديد لـ مجلس النواب، السبت المقبل، وفق قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، الذي دعا فيه المجلس للانعقاد. ويتلو رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية الخاص بدعوة المجلس الانعقاد في جلسته الأولى صباح السبت.

موعد جلسات مجلس النواب

ورسميا أخطر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعضاءه بجدول الجلسات البرلمانية، المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل، حيث يعقد مجلس النواب جلساته البرلمانية أيام السبت والأحد والإثنين المقبلين.

وتبدأ أعمال الجلسة البرلمانية، يوم السبت المقبل، التي ستبدأ في الساعة الحادية عشر صباحا، بتلاوة قرار رئيس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.

كما تشهد الجلسة تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.

انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب في اليوم الثاني

وتضمن جدول الجلسة، بموجب قانون اللائحة الداخلية للمجلس، دعوة اللجان البرلمانية لتشكيل هيئات مكاتبها، من خلال إجراء الانتخابات في اليوم الثاني الأحد.

وتشهد الجلسة البرلمانية يوم الأحد المقبل، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

ثم إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، ليمارس المجلس ولجانه الانعقاد الجديد.

وكان مجلس النواب، شهد حالة من الحراك الشديد، استعدادا لانطلاق جلساته البرلمانية السبت، وتجرى أعمال الصيانه على قدم وساق للانتهاء من كافة الطلاءات والتجديدات التي يشهدها المجلس في دور الانعقاد الثاني.

الحكومة ترسل الأجندة التشريعية لمجلس النواب

وأرسل المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، الأجندة التشريعية لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ذات الأولوية إلى مجلس النواب الأربعاء.

وقال فؤاد، إن إرسال الأجندة التشريعية جاء تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحديد أولويات مشروعات القوانين الهامة التي يتطلب مناقشتها بمجلس النواب وصولا إلى الصورة النهائية لها، وذلك بمناسبة بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، ودور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وتم التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لاسيما في ظل ارتفاع نسب الإصابة بين المواطنين، كما تم التنبيه على كافة العاملين بمجلسي النواب والشيوخ بضرورة ارتداء الكمامات الطبية وتحقيق مسافات التباعد الاجتماعي داخل مقرات المجلسين.

كما يستعد مجلس الشيوخ أيضا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لبدء جلساته البرلمانية يوم الثلاثاء المقبل، وتعقد هيئة مكتب المجلس في بداية الأسبوع المقبل اجتماعا للاتفاق على جدول عمل الجلسات، إيذانا بإجراء انتخابات باللجان النوعية للمجلس لاختيار تشكيلاتها الجديدة، ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ هناك 14 لجنة برلمانية تشمل جميع التخصصات.