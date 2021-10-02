إلهام شاهين لـ«الوطن»: استشرت رجال دين عن التبرع بالأعضاء.. قالوا لي «حلال»

أكدت الفنانة إلهام شاهين أنها أخذت آراء عدد من رجال الدين في موضوع التبرع بالأعضاء والذين أكدوا لها أنه حلال.

وقالت إلهام شاهين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن «موضوع التبرع بالأعضاء حلال جدا، وسألت متخصصين من رجال الدين المستنيرين، وقالوا هذا حلال جدا وهما شخصيا مستعدون للتبرع بالأعضاء مثل الشيخ خالد الجندي الذي قال هذا وأعلن أنه متبرع منذ عشر سنوات».

وأضافت إلهام «يا ريت كلنا نفعل المشروع، ويكون لدينا بنك من الأعضاء البشرية بدلا ما يأخذوا جزء من إنسان حي ربنا يجازي الجميع خير، فهناك من يغسل كلى بيغسل يوم بعد يوم، وهناك من يحتاج كبد وهناك من يحتاج رئة وقرنية، فيه ناس هتترحم من الأدوية».

واختتمت قائلة «الجسم سيفنى، ما هي الخسارة التي سيخسرها المتوفى فسيكون هذا صدقة جارية أنقذ ناس من الوجع والألم، أتمنى الناس تفكر وتقتنع وتقر بهذا الموضع موجود ولم يتم تفعيله لنقص الثقافة عند الناس».

تكريم إلهام شاهين ضمن المهرجان القومي للمسرح

كرم المهرجان القومي للمسرح المصري، في حفل افتتاح الدورة الـ14، الفنانة إلهام شاهين وعددًا من نجوم الفن، منهم: «عبد الله غيث، أشرف عبد الغفور، فاروق فلوكس، سامي مغاوري، المخرج إميل جرجس، الكاتب بهيج إسماعيل، الناقدة آمال بكير، فضلا عن تكريم خاص للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز».