 ضبط صاحب محل فى سوهاج بحوزته 6 قطع أثرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع السياحة والآثار بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام «مالك محل تجارى «له معلومات جنائية» - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج» بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

6 قطع أثرية مختلفة الأشكال والألوان

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وتبين وجود «حفر بعمق 6 متر» كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فـى الحفر، وعُثر على «6 قطع مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه فـى أثريتها».

المتهم اعترف بقيامه بالتنقيب عن الأثار

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالحفر للتنقيب عن الآثار بقصد التربح، وأن المضبوطات نتاج الحفر، يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.