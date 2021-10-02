ضبط 162 قضية مخدرات وتنفيذ 52268 حكما قضائيا في يوم واحد

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط 58 قطعة سلاح ناري، بحوزة 52 متهمًا، على النحو التالي:

4 بنادق آلية.

9 بنادق خرطوش.

2 طبنجة.

43 فردا محليا.

984 طلقة مختلفة الأعيرة.

5 خزينة متنوعة.

168 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 52268 حكما قضائيا متنوعا

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ: 52268 حكما قضائيا متنوعا، على النحو التالي:

192 حكم جناية.

16953 حكم حبس جزئي.

3389 حكم حبس مستأنف.

24422 حكم غرامة.

7312 مخالفة.

ضبط 162 قضية مخدرات

ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 10 متهمين، ارتكبوا 8 حوادث متنوعة.

ضبط 162 قضية مخدرات، بإجمالي 173 متهمًا ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 27,625 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,475 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 11,283 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلوجرامات.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 995 جراما.

كمية من مخدر البودر وزنت 818 جراما.

كمية من مخدر الشابو وزنت 529 جراما.

كمية من مخدر الفرجينيا وزنت 250 جراما.

6300 قرص مخدر.

ضبط 11 سائقًا لتعاطيهم المخدرات

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 9 متهمين.

ضبط 13 متهمًا في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة.

ضبط 298 دراجة نارية مخالفة.

ضبط 25897 مخالفة مرورية متنوعة.

فحص 40 من سائقى السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 منهم.