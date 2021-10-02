الداخلية توجه ضربة موجعة لتجار الكيف.. ضبط 54 متهما بـ«كوكتيل مخدرات»

وجهت وزارة الداخلية، ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة، من خلال عدة حملات أمنية مكثفة، شنتها على مستوى العاصمة وباقي المحافظات.

ضبط 123 ألف قرص مخدر

ووفق بيان أصدرته الوزارة اليوم السبت، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمخزن كائن أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم، وبحوزته «أكثر من 23 ألف قرص مخدر ومنشطات وأمبولات مخدرة - مبلغ مالي - هاتف محمول».

وخلال مواجهة المتهم، أقر بتحصله على المضبوطات من المدير المسئول عن صيدلية - كائنة بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

مخدرات تؤثر على الحالة النفسية والعصبية

ونجح رجال الشرطة في ضبط المتهم الثاني، في أثناء تواجده بالصيدلية المشار إليها، وعثر بحوزته على «كمية من الأقراص والأمبولات والأدوية المخدرة»، وبمواجهته أقرّ بمزاولته مهنة صيدلي بدون تصريح، وحيازته أقراصًا مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، غير مسجلة بوزارة الصحة، ومحظور تداولها داخل البلاد، بالمخالفة للقانون، وترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي واقعة أخرى، تمكنت وحدة مباحث إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية وله معلومات جنائية»، حال تردده على دائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته «كمية من الحشيش المخدر - مبلغ مالي - فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - ميزان حساس».

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الناري بقصد الدفاع.

ضبط 51 متهمًا بكوكتيل مخدرات

من ناحيتها، وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة، استهدفت محيط الكافتيريات والأكشاك على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 40 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 51 متهمًا، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر البانجو، وزنت 22 كيلو جراما.

كمية من مخدر الحشيش، وزنت 5,460 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين، وزنت 3,170 كيلو جرام.

كمية من مخدر الأفيون، وزنت 3 كيلوجرامات.

كمية من مخدر الآيس، وزنت 270 جراما.

كمية من مخدر الإستروكس، وزنت 180 جراما.

1369 قرصا مخدرا ومؤثر على الحالة النفسية.

كما تم ضبط مبالغ مالية – فرد خرطوش و طلقات لذات العيار – 46 هاتفا محمولا – 3 سيارات – 6 دراجات نارية – 4 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان.