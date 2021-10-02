مغني راب فلسطيني يثير الجدل في حفل بابلو بسبب «مروان إني ببابك»

حالة من الجدل أثارها مغني الراب الفلسطيني عدي عباس المعروف بـ«شب جديد»، بعد مشاركته في حفل مغني الراب المصري مروان بابلو، مساء أمس، في مركز المنارة بالتجمع الخامس، والذي حضره مجموعة كبيرة من الجمهور.

وخلال الغناء وجه «شب جديد» تحية لـ مروان بابلو، حيث غير كلمات ابتهال النقشبندي المعروف بـ«مولاي»، لتكون «مروان يا مروان.. إني ببابك قد بسطت يدي..»، ما أثار استغراب الحضور الذين نقلوا الجدل من الحفل إلى منصات التواصل الاجتماعي.

الجمهور عن «شب جديد»: عبث وازدراء أديان

وعبر عدد من الحضور عن استيائهم من تغير كلمات الابتهال الديني، فكتبت إحدى حضور الحفل عبر حسابها على «تويتر»، قائلة «والله العظيم ما قادرة أصدق إني شوفت شب جديد واقف قدامي بيقول مروان إني ببابك قد بسطت يدي»، بينما وصف أحد الحضور ما حدث بـ«العبث»، وعلق شخص آخر، قائلا: «الناس مخها راح»، ووصل الأمر في بعض التعليقات إلى الاتهام بازدراء الأديان والإلحاد.

بينما سخر البعض الآخر من الفنان الفلسطيني، «شب جديد هيعبد مروان بابلو عشان أول مره يحضر حفله فيها العدد ده»، وذلك بعد ما وصل عدد الحضور في الحفل لأكثر من 25 ألف مشاهد، بينما رفض بعض المتابعين اعتذار مغني الراب الفلسطيني، حيث كتب أحد مستخدمي «تويتر»، قائلا «لما يطلعوا يشرحوا إيه اللي شب جديد قاله في الحفلة دا نبقى نقبل اعتذاره».

مغني راب فلسطيني في حفل بابلو: «مروان إني ببابك»

شب جديد بحفلة مصر غنالهم "مروان اني وقفت ببابك يا مروان" قصده عن مروان بابلو وشكله جاب العيد. pic.twitter.com/1dFM2BZwHk — Yasser (@yasserashour95) October 2, 2021

ويعتبر هذا الحفل هو الأول لمغني الراب الشهير مروان بابلو بعد مرور عام على قرار اعتزاله، حيث شارك في حفله للمرة الأولى من مطربي الراب الفلسطينيين «شب جديد»، و«ضبور» و«الناظر»، إضافة إلى الـ dj العالمي فات سام.