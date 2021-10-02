ضبط 85 كيلو لحوم فاسدة في حملة تموينية بالعاشر من رمضان

أكدت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أن الإدارة التموينية بمدينة العاشر من رمضان، حررت 9 محاضر ضد أصحاب محال ومطاعم وثلاجات حفظ مواد غذائية، وتحفظت على عدد 85 كيلو لحوم مجهولة المصدر في حملة تموينية بالعاشر من رمضان، اليوم.

وأوضحت وكيلة الوزارة، أن ذلك جاء بناءً على تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري، بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

تفاصيل حملة التموين بالعاشر من رمضان

وأوضح عاطف عراقي، رئيس قطاع جنوب تموين الشرقية، أن الحملة التموينية التي أشرف عليها بمدينة العاشر من رمضان أسفرت عن المخالفات الأتية:

1- محضر رقم 1406 جنح ا.د.ط ضد المواطن م .ر .ك صاحب محل لبيع الطيور لعرضه لحوم و دواجن مجهولة المصدر وتم التحفظ على 20 كيلو جرام بانيه دجاج مجهول المصدر.

2- محضر رقم 1407 جنح ا.د.ط ضد المواطن ع .ح .ع صاحب مطعم وتم التحفظ على لحوم مفرومة مجهولة المصدر وتم التحفظ على 15 كيلو جرام لحمة مفرومة مجهولة المصدر.

3- محضر رقم 1408 جنح ضد المواطن ع .ا .ا صاحب مطعم لعرضه لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة وتم التحفظ على 20 كيلو جرام لحمة بالعظم.

4- محضر رقم 1409 جنح ا.د.ط ضد المواطن ع .إ .ع صاحب مطعم لإستخدامه لحم دجاج مجهول المصدر وتم التحفظ على 30 كيلو جرام.

5- محضر رقم 1410 جنح ا.د..ط ضد المواطن ج .م .ط صاحب محل لقيامه ببيع أزيد عن السعر سجائر.

6- محضر رقم 1411 جنح ا.د.ط ضد المواطن ع. ش. ش صاحب محل بقالة لعدم الإعلان عن أسعار.

7- محضر رقم 1412 جنح ا.د.ط ضد المواطن ع .م. م صاحب محل بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار.

8- مخبز بلدى ملك المواطن م .ب .ح لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات.

9- مخبز بلدى ملك المواطن ز. م. م لعدم نظافة المعجن وأدواته.