محافظ الشرقية: توزيع 557 بطاقة تموين على المنتفعين بـ"تكافل وكرامة"

أعلن محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، عن وصول 557 بطاقة تموينية لتوزيعها علي المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً وكبار السن وذوي القدرات الخاصة، ممن لا يتقاضون معاشاً ثابتاً وغير مقيدين بالمنظومة التموينية.

وأضاف المحافظ أن عملية توزيع هذه البطاقات تتم من خلال الإدارات الاجتماعية، بالتعاون مع إدارات التموين بكل مركز ومدينة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشدداً على سرعة تسليم بطاقات التموين للمستحقين بكل دقة، والتيسير عليهم.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن بالشرقية، محمد كمال الدين الحجاجي، أن المديرية تلقت عدد 557 بطاقة تموينية، وكذلك الأرقام السرية الخاصة بها، لتسليمها للمستحقين من أصحاب معاش "تكافل وكرامة" مم غير المسجلين تموينياً، وذلك بمعرفة إداراتي التضامن الاجتماعي والتموين بكل مركز ومدينة، لرفع الأعباء المعيشية عن كاهلهم، وتوفير حياة كريمة لهم.