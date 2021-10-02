رئيس «الدستورية العليا»: السيسي صاحب الفضل في تحديد عيد للقضاء المصري

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صاحب الفضل في تحديد عيد للقضاء المصري.

وأضاف «مرعي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»: «هذه خطوة غير مسبوقة لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدرك أن القضاء المصري له دور كبير في التنمية وسيادة القانون».

عيد القضاء المصري

وأكد أن الرئيس وجّه بأن يكون للقضاء المصري يوم موحد وعيد موحد، وهذا أول عيد للقضاء المصري، وشرف اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسي بحضور هذا اليوم، مشددا على أن توجيه الرئيس السيسي بأن يكون للقضاء يوم موحد يدل على تقدير الرئيس للقضاء المصري، وهذا ليس غريبا على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي دائم الدعم للقضاء

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائم الدعم للقضاء، مؤكدًا أن مبدأ سيادة القانون يسري على جهات وأجهزة الدولة بما فيها القضاء، والرئيس قدوة لأجهزة الدولة في احترامه وتقديره وإعماله لمبدأ سيادة القانون، وهذه هي الديموقراطية في أعلى مراتبها بأن يكون رئيس الدولة محترمًا للقانون وسيادته وتطبيقه على كافة الجهات.

تنسيق كبير بين الجهات والهيئات القضائية

وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هناك تنسيقيا كبيرا بين الجهات والهيئات القضائية، وهناك تعاونا وتنسيقيا وتناغما بين الجهات والهيئات القضائية وبين جميع مؤسسات الدولة، والذي مهد لهذا التنسيق هو الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه أدرك أن تعاون المؤسسات وتعاون القضاء مع جميع المؤسسات هو الذي يعمل على تحقيق مبدأ سيادة القانون وتحقيق الديموقراطية في أسمى صورها، ولذلك كان الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصا على أن يدعم هذا التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات القضائية بمصر.