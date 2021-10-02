السيسي: عدم التدخل في القضاء قاعدة ذهبية لا نستطيع أن نحيد عنها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على عدم تدخله في أعمال الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أنه لا يلتقي بأعضاء الهيئات القضائية إلا في المناسبات الرسمية.

وأضاف خلال كلمته في الاحتفال بيوم القضاء المصري: «بالمناسبة أنا قولت كذا مرة، وكل لما بلتقي مع الأعضاء، وبلتقي بيهم في المناسبات الرسمية، حلف يمين أو في المجلس أو هذا الإطار»، مشددًا على «عدم التدخل ده قاعدة ذهبية، لا نستطيع إن إحنا نحيد عنها».

الرئيس: كل الدعم لقضاتنا

وتابع: «وأنا بقول الكلمة دي، بقول بغض النظر بقى انتوا مش هتسمحوا لي أساسا إن أنا أتدخل، وأنا هحترم ده ولن أتدخل أبدًا، وأنتم تتحملوا المسؤولية أمام الله في أحكامكم، وأنا ماليش دور في المكان ده خالص، والدور هنا للقضاء طبقا للقانون ودولة القانون، ودولة القانون هي الدولة العزيزة بقضاتها وقوانينها وتنفيذها، وكل الدعم والتقدير والاحترام لكم».

السيسي: قضاؤنا قادر بكم على تحقيق العدالة

واختتم «كل عام وأنتم طيبين ودايما القضاء في مصر شامخ بيكم ومرتفعة رايته بيكم، وقادر بيكم على تحقيق العدالة والعدالة الناجزة بين الناس».