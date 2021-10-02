كلمة الرئيس السيسي في احتفالية يوم القضاء المصري (فيديو)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية يوم القضاء المصري، اليوم السبت، التهنئة لكل عضو بالجهات والهيئات القضائية في يوم القضاء المصري العريق، قائلا إن هذا اليوم يواكب بداية العام القضائي والتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة؛ لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال.

السيسي: المؤسسة القضائية لها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري

وأكد «السيسي»، على أن المؤسسة القضائية هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة، ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري لما تحققه من عدالة تنشر بها السلام المجتمعية والطمأنينة التي يأنس بها كل مواطن.

السيسي: وجهت الحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء

وأضاف أنه وجه الحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد جرى التطوير على عدة محاور لتشمل المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولوجية لتسهيل الحصول على المعلومة القانونية، وسرعة مباشرة الإجراءات لإنجازات الدعاوى والخدمات الخاصة بالمواطنين، وبناء القدرات الشخصية وتعزيزها لانتقاء المتميزين وتأهيل القادرين على اعتلاء المنصة القضائية.

السيسي: تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية في بناء دولة القانون

وأكد أن تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية في بناء دولة القانون التي كفل الدستور لها استقلال السلطة القضائية، وجعل هذا الاستقلال حائلا دون التدخل في أعمالها أو التأثير عليها لضمان صدور الأحكام القضائية وفقا لقواعد الإنصاف والحماية للمتقاضين؛ ولا شك أن تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية.

السيسي للقضاة: حاضركم مخلد بأحكام صانت الدولة وحمت المجتمع

ووجه «السيسي» حديثه للقضاه، قائلا: «إن ميراثكم القضائي زاخر بالسمعة الطيبة وحافل بالأعمال المشهودة وحاضركم مخلد بأحكام صانت الدولة، وحمت المجتمع وأدانت الخارجين على القانون وأطلقت سراح الأبرياء، ولا تبتغون من وراء ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فليكن مسلككم قدوة لغيركم وأدائكم كاشفا عن قدرتكم وحكمكم فارقا بين الحق والظلم».

السيسي للقضاة: تضحياتكم وجهدكم هو السياج المتين للحفاظ على بلدنا

وتابع خلال كلمته في يوم القضاء المصري: «واعلموا أن ما تقدمونه من تضحيات وجهد بجانب أشقائكم في القوات المسلحة والشرطة؛ وكل مؤسسات الدولة وسائر فئات الشعب هو السياج المتين للحفاظ على بلدنا».

السيسي: المرحلة الراهنة تقتضي على الجميع العمل الجاد وتغليب مصلحة الوطن

وواصل: «المرحلة الراهنة تقتضي على الجميع العمل الجاد وتغليب مصلحة الوطن والوعي بحقيقة ظروفنا، وما يجري حولنا حتى يكون مستقبلنا بأيدينا وطريقنا مأمونا ووطننا محفوظا لتحيا مصر دائما في عزة بعقول حكمائها وسواعد أبنائها ورعاية ربها».

السيسي يوجه الشكر للمستشار عدلي منصور

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية شكر وتقدير للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، قائلا «إن مشاركة ومساهمة المستشار عدلي منصور، وقيادته للدولة في وقت من أصعب الأوقات التي مرت على مصر، أمر محل تقدير واحترام من قِبل كل المصريين ومني أنا شخصيًا احتراما له وتقديرًا له واعتزازا ومكانته ومكانة القضاء».

السيسي: لي الشرف أن أخي ضمن أعضاء الهيئات القضائية

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتقدير لأعضاء الهيئات القضائية، قائلًا: «أنا بوجه لكم جميعا الاحترام والتقدير وده نابع عن مسيرة»، معربًا عن تشرفه بأن شقيقه ضمن أعضاء الهيئات القضائية «أنا مش بعيد عنكم لأن كان ليا الشرف أن شقيقي يبقى ضمن أعضاء القضاء».

السيسي: عدم التدخل في القضاء قاعدة ذهبية لا نستطيع أن نحيد عنها

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدم تدخله في أعمال الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أنه لا يلتقي بأعضاء الهيئات القضائية إلا في المناسبات الرسمية، «بالمناسبة أنا قولت كذا مرة، وكل لما بلتقي مع الأعضاء وبلتقي بيهم في المناسبات الرسمية حلف يمين أو في المجلس أو هذا الإطار»، مشددًا على «عدم التدخل ده قاعدة ذهبية، لا نستطيع إن إحنا نحيد عنها».

وتابع: «وأنا بقول الكلمة دي بقول بغض النظر بقى أنتم مش هتسمحوا لي أساسا إن أنا أتدخل، وأنا هحترم ده ولن أتدخل أبدًا، وأنتم تتحملون المسؤولية أمام الله في أحكامكم، وأنا ماليش دور في المكان ده خالص، والدور هنا للقضاء طبقا للقانون ودولة القانون، ودولة القانون هي الدولة العزيزة بقضاتها وقوانينها وتنفيذها، وكل الدعم والتقدير والاحترام لكم».

واختتم «كل عام وأنتم طيبين ودايما القضاء في مصر شامخ بيكم ومرتفعة رايته بيكم، وقادر بيكم على تحقيق العدالة والعدالة الناجزة بين الناس».