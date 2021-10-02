علاء مبارك يدعو لشيخ الأزهر: شفاك الله وعافاك

توجه علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بالدعاء للإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، والذي تعرض لأزمة صحية مؤخرا استدعت سفره للعلاج بالخارج.

ونشر علاء مبارك صورة للشيخ الطيب، وعلق عليها عبر حسابه على «تويتر»: «فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف شفاك الله وعافاك».

تطورات الحالة الصحية للشيخ أحمد الطيب

وأعلنت مشيخة الأزهر منذ يومين آخر تطورات الحالة الصحية للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدة على أنه أجرى جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة.

وسافر الطيب للعلاج في ألمانيا بعد توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين، لإجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري.

وأشارت المشيخة، في شرحها لتطورات الحالة الصحية لشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إلى أنه تبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه بحاجة إلى علاج طبيعي مكثف على الفقرات القطنية، وأكدت المؤسسة الدينية في بيان أن «فضيلته الآن بخير والحمد لله».

من هو أحمد الطيب؟

يشار إلى أن الإمام أحمد الطيب مولود في 6 يناير 1946، وهو أستاذ في العقيدة الإسلامية، تولى رئاسة جامعة الأزهر، ورئيس مجمع حكما المسلمين، عيّن عميداً لكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية العالمية بباكستان، كما عمل في عدد من الجامعات خارج مصر، إلى أن أصدر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قرارًا بتعيينه شيخًا للجامع الأزهر خلفًا للدكتور محمد سيد طنطاوي في يوم 19 مارس 2010.

وأصدر أحمد الطيب العديد من المؤلفات في العقيدة والفلسفة الإسلامية، كما أن له عدد من الدراسات والأبحاث في هذا الجانب، من بينها بحوث في الثقافة الإسلامية، بالاشتراك مع آخرين، مدخل لدراسة المنطق القديم، مباحث الوجود والماهية من كتاب المواقف، عرض ودراسة، مفهوم الحركة بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة الماركسية (بحث).