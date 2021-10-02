انقطاع الكهرباء عن نحو 15 ألف منزل جراء حريق في برلين

انقطعت الكهرباء عن نحو 15 ألف منزل في العاصمة الألمانية برلين، ليلة أمس، عقب اندلاع النيران في خط كهرباء أسفل جسر للمشاة، تشتبه السلطات أنه كان متعمدا.

وقالت الشرطة الألمانية - وفقا لما نقله موقع «دويتشه فيله»، اليوم، السبت: إنه يجرى دراسة ما إذا كان أمن الدولة، المسؤول عن مكافحة جرائم التطرف في مكتب الشرطة الجنائية لولاية برلين، سيتولى التحقيق في الواقعة.

هجمات متطرفة ضد التعايش الديمقراطي

وقال المتحدث باسم نقابة الشرطة بولاية برلين بنيامين يندرو، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "هذا ليس تعبيرا سياسيا عن الرأي.. أي شخص ينفذ هجمات حرق متعمد على أجزاء مهمة من بنيتنا التحتية وبنية الإمدادات في ألمانيا، فإنه يتصرف بعبثية مطلقة ويهاجم تعايشنا الديمقراطي.. هذه الهجمات المتطرفة قد لا تودي بحياة البشر، لكنها مع ذلك محاولة غادرة لزعزعة استقرار شيء، ولا ينبغي التقليل من شأنها، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أنه حدثت عدة هجمات حرق متعمد على منشآت الإمداد في برلين، وغالبا ما كان الجناة من المتطرفين اليساريين، وفقا لرسائل الاعتراف الخاصة بهم على الإنترنت.