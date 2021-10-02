منطقة الخليج تشهد عاصفة استوائية لأول مرة في التاريخ وسط تحذيرات

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه لأول مرة في التاريخ نشهد عاصفة استوائية داخل منطقة الخليج العربي، تؤثر اليوم على سلطنة عمان، وتمتد غدا إلى الإمارات، بإمطار غزيرة ونشاط حركة الرياح، حيث بدأت العاصفة في التكون خلال الأيام الماضية بالقرب من الساحل الهندي، وأخذت مسارها بمحاذاة الساحل، حتى وصلت إلى مدخل الخليج العربي، واليوم ستصطدم باليابسة، خاصة الساحل الجنوب الشرقي لسلطنة عمان، بعد وصولها إلى إعصار من الدرجة الأولى.

وفي هذا الشأن توالت الإنذارات الجوية في سلطنة عمان بشأن تأثير الإعصار.

انخفاض كبير في درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة الأيام المقبلة على محافظة القاهرة الكبرى والجيزة، حيث تصل درجة الحرارة إلى 19 درجة مئوية ليلا، ويستمر الانخفاض بشكل تدريجي خلال فصل الخريف الجاري، وفي فترات النهار يسود طقس خريفي معتدل على كل المحافظات وتصل درجات الحرارة إلى 31 درجة على القاهرة الكبرى و27 على محافظة الإسكندرية والمناطق الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، التي من المتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 30 21

الإسكندرية 27 21

وادي النطرون 28 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 28 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 22

السلوم 26 21

سيوة 28 20

بورسعيد 27 23

دمياط 27 22

الزقازيق 30 21

المنصورة 28 21

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 21

رفح 28 21

رأس سدر 30 22

نخل 28 17

نويبع 30 25

طابا 28 22

كاترين 27 14

الطور 30 24

شرم الشيخ 32 26

الغردقة 32 25

مرسى علم 31 25

الفيوم 31 25

بني سويف 31 21

المنيا 31 21

أسيوط 31 20

سوهاج 32 22

قنا 33 23

الأقصر 34 23

أسوان 35 24

إدفو 35 24

أبو سمبل 34 23

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 24

حلايب 30 24

رأس حدربة 30 25.