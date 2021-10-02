حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 3-10-2021 في مصر

شهدت محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة اليوم، وذلك بعد أيام قليلة من انخفاضها، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية للإعلان عن حالة الطقس غدا الأحد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد نهارا، ولطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء ليلا.

حالة الطقس غدا

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وسط فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 30 و50% تقريبا.

وهناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة على فترات متقطعة بنسبة 10% تقريبا بين الساعة 4 فجرا حتى العاشرة صباحا، وهناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أما البحر المتوسط فيكون معتدلا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر يكون مضطربا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و 2.5 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 30 21

الإسكندرية 27 21

وادي النطرون 28 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 28 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 22

السلوم 26 21

سيوة 28 20

بورسعيد 27 23

دمياط 27 22

الزقازيق 30 21

المنصورة 28 21

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 21

رفح 28 21

رأس سدر 30 22

نخل 28 17

نويبع 30 25

طابا 28 22

كاترين 27 14

الطور 30 24

شرم الشيخ 32 26

الغردقة 32 25

مرسى علم 31 25

الفيوم 31 25

بني سويف 31 21

المنيا 31 21

أسيوط 31 20

سوهاج 32 22

قنا 33 23

الأقصر 34 23

أسوان 35 24

إدفو 35 24

أبو سمبل 34 23

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 24

حلايب 30 24

رأس حدربة 30 25.