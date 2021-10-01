توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع الحرارة على القاهرة الكبرى

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة كل باقي الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 2 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 3 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 4 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.