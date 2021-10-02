وزيري: استعادة آلاف القطع الأثرية المهربة خلال السنوات الأخيرة

أوضح الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن إدارة الآثار المستردة أنُشئت منذ عام 2004 لتتابع كل قطع الآثار الموجودة خارج مصر وخرجت منها بطرق غير شرعية، وتطالب بها بناءً على بروتوكولات تعاون، مؤكدا أن مصر استعادت الآلاف من القطع التي خرجت منها بطرق غير شرعية.

متابعة مزادات بيع الآثار المصرية

وقال وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، أن الإدارة تتابع المزادات العلنية التي تتاجر بالآثار المصرية بطرق غير شرعية، وكذلك الآثار التي خرجت في عام 2011 خلال فترة الانفلات، والآثار التي خرجت في فترة السبعينات، واستطاعت أن تسترد آلاف القطع التي خرجت من مصر بطرق غير شرعية.

تنسيق مع النائب العام ووزارة الخارجية

وأشار إلى أن الإدارة نسقت مع مكتب النائب العام ووزارة الخارجية وسفراء مصر في الخارج، واستطاعت وقف عدد من المزادات على القطع الأثرية المصرية التي خرجت بطريقة عشوائية: «طالبنا وقف هذه المزادات، وطلبنا الأوراق التي تثبت أن قطع الآثار خرجت منذ أربعينات القرن الماضي قبل الاتفاقية العالمية التي تحظر تجارة الآثار، وقد تمكننا من استعادة هذه القطع من خلال الإنابة القضائية».

إعادة 115 قطعة ووضعها بالمتحف المصري

وأضاف: «آخر هذه الجهود، أنني سافرت إلى فرنسا واستطعنا إعادة 115 قطعة أثرية وجرى وضعها في المتحف المصري بالتحرير».