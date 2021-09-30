وزارة الآثار: بدء مشروع ترميم العمود الأثري الموجود بسراي القبة

بدأت وزارة السياحة والآثار في مشروع ترميم وتجميع وإعادة رفع العمود الجرانيتي الأثري الموجود بحديقة سراي القبة، بما يتناسب مع قيمته التاريخية والأثرية، وذلك بالتنسيق مع ديوان رئيس الجمهورية.

جاء هذا المشروع في ضوء اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بتجميل الميادين المصرية وإظهار جمالها والعمل على تطوير الحدائق العامة.

بدء أعمال الترميم

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مٌرممي وأثري المجلس قد بدوا أمس في أعمال تنظيف وإزالة الاتساخات والتكلسات التي تراكمت علي العمود على مر الزمن بسبب عوامل التعرية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المرممين سيقومون بأعمال التقوية والتدعيم لإعادة تركيب ورفع العمود ونقلة لعرضه إلى مكان متميز بوسط الحديقة، بما يتناسب مع قيمته التاريخية و الأثرية و الجمالية.

تاريخ العمود الأثري

جدير بالذكر أن هذا العمود تم نحته من الجرانيت الوردي خلال عصر الدولة الحديثة، ويأخذ الشكل الأسطواني ذو تاج من سعف النخيل ينثني للخارج.

ويبلغ ارتفاع العمود إلى ما يقرب من 8 م، أما ارتفاع التاج فيبلغ حوالي 82 سم.