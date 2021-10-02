«المالية»: الآن اقتصادنا أكثر صلابة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين

أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الإقتصادية وتلبية الإحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم، وأصبح بما تحقق من مكتسبات إصلاحية، أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وقد بدا ذلك جليًا في أزمة الأسواق الناشئة خلال عام 2018 ، ثم أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، التي ألقت بظلالها على العديد من الإقتصاديات العالمية وأثرت سلبيًا على سلسلة الإمدادات العالمية.

كورونا فرضت علينا خيارين

وقال «كوجك»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «وطن رقمي»، المذاع على «الحدث اليوم»، أن جائحة كورونا فرضت علينا خيارين، أولهما إما الغلق التام، والانكماش الاقتصادي ووقف المشروعات القومية والتنموية ومن ثم تشريد ملايين العمال وأسرهم، وفقدان الكثير من المكتسبات الاقتصادية، وتعطيل مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين، بينما كان الخيار الثاني تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، واستكمال المشروعات الضخمة في مختلف القطاعات، وهو الحظر الجزئي.

عوائد الإصلاح الاقتصادي خلال الجائحة

وأشار نائب وزير المالية، إلى أن السياسات المالية المتوازنة التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا، والمكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ساعدتنا كثيرًا في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، حيث سجلنا 1.5% من الناتج المحلى الإجمالي فائضًا أوليًا خلال العام المالي الماضي، ومعدل نمو 3.3%، وتراجع العجز الكلى من 8% إلى 7.4%، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 16% دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.