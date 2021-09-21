وزير المالية: ضخ استثمارات ضخمة من خلال مشروع حياة كريمة

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن قطاع التأمين يؤثر ويتأثر بسياسات الدولة، وما يجرى إنجازه من مشروعات على المستوى القومي، تحتاج بدورها إلى تغطيات تأمينية، موضحًا خلال كلمتة أمام الملتقى الثالث لصناعة التأمين بشرم الشيخ، أن مشروع حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس السيسي يجرى من خلاله ضخ استثمارات ضخمة، ومن المتوقع ضخ أموال من 700 إلى 800 مليار جنيه ما يعادل (٥٠ مليار دولار) في الفترة من 3 إلى 5 سنوات.

توفير فرص عمل وخفض البطالة

وتابع وزير المالية أن هذا سيؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل وخفض البطالة وتشغيل المصانع، ومن ثم دعم الاقتصاد المصري الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات النمو وخفض نسب التضخم.

وافتتح وزير المالية، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، فعاليات الملتقى السنوي الثالث للتأمين والمؤتمرات السابع والعشرون للاتحاد الافروأسيوى للتأمين، بمدينة شرم الشيخ، وبحضور 1000 مشارك من مختلف دول العالم، ويستمر فى الفترة من 19 وحتى 22 من الشهر الجاري.

دعم الجهود على المستوى الاقليمي والعالمي

ويأتى المؤتمر بهدف التنسيق ودعم الجهود على المستوى الإقليمي والعالمي والارتقاء بصناعة التأمين، وأكد وزير المالية أن المؤتمر يناقش دور الاستجابة الرقابي في تعزيز صناعة التأمين وآليات التحول الرقمي في صياغة مستقبل صناعة التأمين.

انعقاد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ وعدد المشاركين

وجاءت أهمية انعقاد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ، بإرسال رسالة إلى العالم تؤكد أنّ مصر ما زالت مقصدًا سياحيًا جاذبًا لعقد مثل هذه المؤتمرات ذات الطبيعة الدولية بصناعة التأمين، ومسؤولي الإدارة العليا وصناع القرار بأسواق التأمين العالمية ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 1000 مشارك من جميع أنحاء العالم يمثلون كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية وأعضاء الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وخبراء التأمين الدولية، والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر أوغير مباشر.