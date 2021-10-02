رئيس المحكمة الدستورية العليا: «الرئيس يحترم القضاء ولا يتدخل فيه»

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحترم القضاء ولا يتدخل في شؤونه، ويعمل على تمكينه ليسير بشكل طبيعي.

الرئيس يضمن احترام وتمكين القضاء المصري

وأضاف «مرعي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن الرئيس السيسي له الفضل في أن يكون لـ القضاء المصري يوم وعيد محدد.

التنسيق بين الهيئات القضائية

وأوضح أن الرئيس جمع الهيئات القضائية في يوم عيد واحد تجتمع فيه لتجلس وتحتفل، وهو ذات اليوم الذي يحتفل فيه المصريون مع قضاتهم بهذا العيد القضائي الهام، مضيفا أن الهيئات القضائية تقوم على التنسيق والتعاون فيما بينها، ولا تنفرد أية هيئة بشيء.

وأكد أن الرئيس السيسي أول من أصدر منذ نحو 6 أشهر، قرارا تاريخيا بتعيين قاضية بالمحكمة الدستورية العليا، وهي الدكتورة فاطمة الرزاز، والتي أصبحت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتجلس على منصة المحكمة الدستورية العليا تنظر القضايا الدستورية، معلقًا: «كل ذلك يدل على أن الرئيس يقدر المرأة المصرية ويعمل جاهدا على إعطائها حقها في تولي أعلى المناصب بمصر».

وأشار إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذي يتحدثون عن حقوق الإنسان، فعليهم التزام الصمت خيرا لهم لأن مصر من أول الدول التي تنادي بحقوق الإنسان المصري حتى اليوم؛ فهي تقدر الإنسان وتحترم حقوقه، وأكبر دليل على ذلك وجود المرأة في مناصب حاسمة.

برامج مدروسة لتطوير فكر رجال القضاء

وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا، على وجود برامج مدروسة ومحددة لتطوير فكر رجال القضاء، وتبدأ منذ التحاق الشاب أو الفتاة بالجهات القضائية، حتى يكتسب الخبرات الكافية.