رئيس الدستورية العليا: رقمنة العدالة جزء من مشروع كبير تبناه الرئيس «فيديو»

قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يدعو لرقمنة العدالة فحسب، إنما يدعو لما هو أكبر، مستهدفا رقمنة مصر كلها، ورقمنة العدالة جزء من مشروع كبير تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو مصر الرقمية، بحيث تبرم الجهات القضائية، اتفاقيات وتعاقدات مع وزارة الاتصالات، لميكنة العدالة بجميع الهيئات القضائية، وأصبحت العدالة إلكترونية، ما أدى للقضاء على بطء العدالة المصرية، والعمل على سرعة الإنجاز.

السيسي أصدر قرارا تاريخيا بتعيين قاضية بالمحكمة الدستورية العليا

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر منذ نحو 6 أشهر قرارا تاريخيا بتعيين قاضية بالمحكمة الدستورية العليا، وهي الدكتورة فاطمة الرزاز التي أصبحت عضوا بالمحكمة الدستورية العليا، وتجلس على منصة المحكمة الدستورية العليا تنظر القضايا الدستورية، وبالتالي المرأة ساهمت في إرساء العدالة الدستورية، بالإضافة لتعيين المرأة في هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وأوضح أنه جرى تنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين المرأة المصرية بمجلس الدولة وبهيئة النيابة العامة، وتجلس الآن المرأة المصرية قاضيا بالمحاكم العادية، فهي قاضي جنائي وقاضي مدني وقاضي منازعات بالأحوال الشخصية، وقاضي تجاري، وأصبحت تجلس على منصة القضاء العالي تفصل وتحكم في القضايا التي تعرض عليها، وهذا فخر للمرأة المصرية، والمرأة المصرية تدرك أن الذي أعمل الاستحقاق الدستوري لها في هذا الدستور، هو الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا، على وجود برامج مدروسة ومحددة لتطوير فكر رجال القضاء، وتبدأ هذه البرامج، منذ أن يلتحق الشاب أو الفتاة بالجهات القضائية، حتى يكتسبو الخبرات الكافية.