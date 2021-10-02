انهيار جسر أثناء تطهير بحيرة البرلس وغرق قرية «البنائين» بكفر الشيخ

أغرقت المياه قرية «البنائين الشرقية»، التابعة لمركز البرلس، شمال الطريق الدولي الساحلي، في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، إثر انهيار جسر حوض الترسيب، أثناء أعمال تطهير بحيرة البرلس، في نطاق المحافظة، دون حدوث أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

وقال اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة البرلس، إنه تم على الفور التواصل ، مع شركة «المقاولون العرب»، التي قامت بتسوية طرق داخل قرية «البنائين»، بدائرة المركز، عن طريق فرش كميات من الرمال في عدد كبير من شوارع القرية، وأضاف أن الشركة ستدفع بمعدات لشفط وتصريف الطين «الروبة» المتراكمة في الشوارع، والعمل على سرعة إنهاء المشكلة في القرية.

التحرك السريع لشفط المياه وإنقاذ القرية

كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية بكفر الشيخ ومجلس مدينة بلطيم إلى القرية محل الواقعة، فور الإبلاغ من غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، وبناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتقال وإنهاء المشكلة، وتم ردم طرق الوصول للمنازل من قبل شركة المقاولون العرب، ويجري شفط المياه وناتج الترسيب.

وطالب أهالي القرية بتدخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لسرعة حل تلك الأزمة، واستخدام معدات المحافظة ومجلس المدينة وشركة المقاولون العرب، للعمل على رفع أثار غرق شوارع القرية بالمياه نتيجة انهيار جسر حوض الترسيب، أثناء أعمال تطهير بحيرة البرلس.

غرق قرية «الحنفي» بسبب ارتفاع منسوب المياه

وفي وقت سابق، تعرضت قرية «الحنفي»، التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، للغرق إثر ارتفاع منسوب المياه الجوفية، حيث تعد المناطق الشمالية في محافظة كفر الشيخ، وفقاً لدراسات متعددة، إحدى أكثر المناطق المعرضة للغرق، على الرغم من قيام حماية الشواطئ بإنشاء «سواتر»، بتكلفة 250 مليون جنيه، بهدف حماية المنطقة من هجمات البحر المتتالية، ما يهدد التجمعات السكنية والأراضي الزراعية، وحماية مشروعات التنمية وزيادة التوسع السكني والزراعي، وحماية الصيادين والثروة السمكية بالمناطق المحتمل تأثرها بالغرق.