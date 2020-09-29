محافظ كفر الشيخ: نبحث طلبات الصيادين لنقل السياح داخل جزر بحيرة البرلس

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن بحيرة البرلس فيها 28 جزيرة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعتمد على الزراعة وصناعة السكر والصيد.

وقال نور الدين خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" إن المحافظة شهدت عددا كبيرا من المشروعات القومية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منها مشروع محطة كهرباء البرلس ومزارع غليون للأسماك ومصنع الرمال السوداء مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف لربط هذه المشروعات بالتعليم.

وأكد أنه تم ربط 7 مدارس بالتعليم الفني بفصول للاستزراع السمكي لتمد مزارع المحافظة بالعمالة اللازمة.

وأوضح نور الدين أن الدولة عملت على تطوير بحيرة البرلس وتكريكها وتم الانتهاء من المرحلة الأولى 1800 فدان والمرحلة الثانية 1500 فدان وأنهم الآن في المرحلة الثالثة ويهدفون للقضاء على الأعشاب وورد النيل وتكريك البحيرة لتصل لـ5.5 متر عمق بينما يصل العمق حاليًا من 3 لـ5 أمتار.

وتحدث نور الدين عن ميناء البرلس للصيد، متمنيًا أن يصبح ميناء كبير لخدمة الحركة التجارية في المحافظة.

وأشار إلى أنه سيتم بحث طلبات الصيادين لنقل السياح داخل جزر البحيرة، مشددًا على أنه سيتم متابعة الصيادين الذين يصطادون الزريعة من البحيرة استجابة لشكوى الصيادين، مشددًا على أنه جارٍ العمل على تطوير البحيرة ومنع تلويثها بالصرف الصحي.

ولفت إلى أن التعديات على البحيرة ليست كثيرة، مشيرًا إلى أن هناك حملات منذ سنوات لإزالة التعديات على شاطئ البحيرة أو مياهها وتغريم المخالفين.

وأكد أن الدولة وجهت مبالغ ضخمة لمشروعات الصرف الصحي لافتًا إلى أن الطقس سيئ في كفر الشيخ وأن الأعباء في النوات ضخمة جدًا وأن شبكة الصرف الصحي لن تتحمل كمية الصرف الصحي ومياه الأمطار التي تستمر لـ8 ساعات متواصلة.

وأوضح أن هناك 9 مراكز تكنولوجية لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، لافتًا إلى أنهم تلقوا عددا ضخما للطلبات وأنه تم تخفيض قيمة التصالح لنسبة تصل لـ40%.

وأشار إلى أن هناك بعض المناطق التي تضرر من مسألة الصرف الصحي نظرًا لانخفاضها عن مستوى سطح البحر وأنها تحتاج لاستعدادات خاصة لمشروعات الصرف الصحي، لافتًا إلى أنهم يعملون الآن في القرى المتضررة وأسرعوا في معدلات التنفيذ.