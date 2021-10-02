محافظ كفر الشيخ يشارك فى حملة «هنجملها» لزراعة الأشجار

شارك محافظ كفر الشيخ، ورؤساء الجامعات فى زراعة الأشجار المثمرة في المهرجان الرياضي، اليوم السبت، الذي يستمر حتى 5 أكتوبر الجاري، بمشاركة 729 طالبا وطالبة من 28 جامعة حكومية.

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ،على العروض الرياضية التي شهدتها الجامعة، من 28 جامعة مشاركة خلال المهرجان الأول للأنشطة الطلابية التي تستضيفه جامعة كفر الشيخ، ويشارك فيه رؤساء الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس.

الأشجار جاءت ضمن مبادرة معا هنجملها

كما زرع محافظ كفر الشيخ، ورئيس الجامعة ونائب محافظ كفر الشيخ، الأشجار المثمرة أمام كلية العلوم والتي سيتم تعميمها أمام الكليات بالمساحات الخضراء ضمن حملة «هنجملها» لزراعة الأشجار المثمرة بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، والمستشار العسكري لمحافظة كفر الشيخ، ومدير التربية العسكرية بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس،والقيادات التنفيذية، وأعضاء مجلس جامعة كفر الشيخ.

كما شهدت العروض للجامعات المصرية، خلال المهرجان الرياضي للأسر الطلابية بالجامعات الحكومية ، ارتداء الطلاب للزي المميز لكل محافظة من محافظات مصر.

وارتداء طلاب محافظة العريش، الزي البدوي، بينما ارتداء طلاب جامعات الصعيد الزي الصعيدي الذي يمثل محافظات أسيوط وسوهاج، كما ارتداء أبناء الأقصر الزي الفرعوني.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، إن مبادرة" معا هنجملها" جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرا لأهمية زيادة المساحات الخضراء في كافة المواقع ، مشيراً إلى أن جامعة كفر الشيخ من أفضل وأولى الجامعات صديقة البيئة التي تحرص على زيادة المساحة الخضراء داخل الحرم الجامعي.

رئيس جامعة كفر الشيخ: حريصون على زيادة المساحة الخضراء

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة، كفر الشيخ، إن الجامعة حريصة على زراعة الأشجار وزيادة المساحة الخضراء بها لأهميتها في خلق جو ومناخ مناسب للطلاب، مؤكداً على شكره للمحافظ ووزارة التعليم العالي على الدعم.

وأكد الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، أن هذا المهرجان يعد الانطلاقة الأولى لاستعدادات بداية النشاط الرياضي للعام الجامعي الجديد، مشيرا إلى أهمية الأنشطة الطلابية بصفة عامة والرياضية منها بصفة خاصة، كونها تمثل محوراً هاماً لبناء الشخصية المتكاملة لخريجي الجامعة، وحجر أساس نجاح الاستثمار البشري لتلبية متطلبات التنمية في مصرنا الحبيبة .

وانطلق المهرجان الرياضي للأسر الطلابية للجامعات الحكومية ، اليوم بجامعة كفر الشيخ، حيث تستضيفه من اليوم وحتى 5 أكتوبر الجاري، ويشارك فيه 729 طالبا وطالبة من 28 جامعة حكومية.