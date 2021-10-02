سفير اليابان بالقاهرة يزور معبد إيزيس بمنطقة بهبيت الحجارة الأثرية

زار اليوم السبت، السفير نوكي ماساكي سفير دولة اليابان بالقاهرة، محافظة الغربية، وقام بجولة بمعبد إيزيس بمنطقة بهبيت الحجارة الأثرية، ومتحف طنطا للآثار، ومسجد السيد البدوي.

وأعرب السفير الياباني عن سعادته بزيارة هذه الأماكن الأثرية، حيث استمتع بطريقة العرض وثراء المعروضات، خاصة تمثال نايف عا رود من عصر الأسرة 29، وتمثال إيمحتب، ونموذج المقبرة بالدور الثالث بالمتحف، والمجموعة المتنوعة من العملات.

وخلال جولته بمعبد بهبيت الحجارة، استمع السفير الياباني لشرح مفصل عن المعبد وتاريخه وحرص على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارته.