وزارة السياحة: انتهاء حملة الترويج السياحي لجميع المحافظات

أنهت وزارة السياحة والآثار حملتها الدعائية عن محافظة الإسماعيلية التي أطلقتها بفيديو قصير للترويج السياحي لكل المحافظات المصرية التي بلغ عددها 27 محافظة بواقع محافظة كل يوم، وذلك احتفالاً بيوم السياحة العالمي الذي يتم الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.

إبراز المقومات السياحية والأثرية

وأطلقت هذه الحملة على منصات الوزارة المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أول سبتمبر الجاري واستمرت لمدة 27 يوماً للترويج السياحي للمحافظات المصرية وإبراز المقومات السياحية والأثرية لها.

الإسماعيلية شهدت العديد من الأحداث التاريخية

وتعتبر محافظة الإسماعيلية من أعرق المحافظات المصرية، فقد شهدت أرضها العديد من الأحداث التاريخية الهامة، وتطل على قناة السويس، وبها أجمل المناظر الطبيعية الخلابة، وتضم عدد من المواقع الأثرية من بينها تل الكوع، وتل حسن داود، وتل المسخوطة، وتل الرطابة، وتل سرابيوم، وتل الصحابة.

كما يوجد بها آثار من العصر الحديث مثل استراحة ديليسبس، ومبنى هيئة قناة السويس القديم وملحقاته، ومسجد عباس حلمي الثاني.