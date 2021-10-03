إجراءات الحصول على إعانات «التضامن» لمحدودي الدخل: 10 فئات مستحقة

يقدم بنك ناصر الاجتماعي المساعدات والإعانات النقدية للأسر الأكثر احتياجا، صرف دفعة واحدة أو أكثر، بالإضافة إلى أخرى في صورة عينية للأفراد من ذوي الهمم؛ لدمجهم ضمن مجتمع الإنتاج، من خلال توفير الوسائل التي تساعدهم في التغلب على إعاقتهم.

ويأتي هذا في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، ولتحقيق العدل والمساواة، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

ووفقا للدور الذي يؤديه بنك ناصر الاجتماعي لتحقيق الخير للمواطنين، يقدم مساعدات للأسر الأكثر احتياجا بالمجتمع.

وترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة، للمساعدات والإعانات النقدية، الفئات المستحقة، وضوابط وإجراءات الحصول عليها، وفقا لما أعلنه بنك ناصر الاجتماعي، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التضامن وبنك ناصر على مدار اليوم.

الفئات المستحقة للمساعدات والإعانات النقدية من بنك ناصر

ـ أسرة المريض.

ـ الأسرة التي تعولها امرأة «الأرملة، المطلقة، أسرة المسجون، مهجورة العائل».

ـ الأيتام.

ـ أسرة المعاق.

ـ الأسرة التي لديها فرد يحتاج إلى إجراء العمليات الجراحية الكبرى.

ـ الأسرة التي لديها طالب جامعي، وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية، ومشروعات التخرج النهائية.

ـ الأسر التي تعرضت للحوادث والنكبات.

ـ الحاصل على شهادة محو الأمية أو أنهى التعليم الجامعي أو التعليم فوق المتوسط.

ـ الأسرة التي لديها أبناء حديثي الولادة «الأطفال المبتسرين».

ـ الأسرة التي في حاجة ملحة لتوصيل مياه الشرب نقية بمنزلها.

ضوابط الحصول على المساعدات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي

أوضح البنك أنه لابد أن تكون الأسرة في حالة عوز وغير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي والمستندات المؤيدة للحالة مثل:

ـ أحد أفراد الأسرة مريض بأمراض مزمنة أو مستعصية أو يحتاج إلى شراء أدوية باهظة التكاليف.

ـ الأسرة التي تعولها امرأة.

ـ الأرملة التي توفي زوجها، وتعول أولادها او نفسها.

ـ المطلقة الذي طلقها زوجها، ولم تتزوج، وتعول أولادها أو نفسها .

ـ أسرة المسجون التي سجن عائلها مدة لا تقل عن 6 أشهر.

ـ مهجورة العائل الزوجة التي هجرها زوجها «ولا تعلم محل إقامته وتعول أولادها أو نفسها».

ـ الأيتام: الذي توفي والديهم أو والدهم، وتزوجت الأم.

ـ الأسرة التي أحد أفرادها معاق سواء «حركيا، ذهنيا، بصرية، أو سمعية».

ـ أن يكون أحد أفراد الأسرة يحتاج إلى إجراء عملية جراحية كبرى أو جلسات.

ـ سداد المصروفات الدراسية الجامعية ومصروفات مشروعات التخرج النهائية لأبناء الأسر غير القادرين ماديا، والناجحين بانتظام بالمعاهد والجامعات الحكومية، وألا يزيد سن الخريج عن 26 سنة، والذين لا يستطيعون الحصول على شهادة التخرج إلا بعد سداد هذه المصروفات.

ـ الأسر التي تمر بظروف طارئة، وخارجة عن إرادتها نتيجة لتعرض أحد افرادها إلى كوارث، أو نكبات مثل «الحرائق، الزلازل، الحوادث، مما يسبب خسائر في الممتلكات».

ـ أحد أفراد الأسر الفقيرة حصل على شهادة محو الأمية، وأتم دراسته، وحصل على شهادة جامعية أو مؤهل فوق متوسط، وبناء على الكشوفات المجمعة الواردة من هيئه محو الأمية .

ـ أن يكون لدى الأسرة طفل حديث الولادة، وحالته الصحية في حاجة ملحة لوضعه في الحضانة «الأطفال المبتسرين».

ـ أن تكون الأسرة الفقيرة التي ترغب في توصيل المياه تقيم في منطقة بها شبكة مياه عمومية، وتحتاج إلى توصيلها فقط إلى المنزل.

إجراءات الحصول على المساعدات النقدية من بنك ناصر

يذهب العميل إلى الفرع التابع لمحل سكنه، لتقديم المستندات الأساسية، ومنها:

ـ نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل إقامته.

ـ صور بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، بعد الإطلاع على الأصل.

ـ أصل نموذج البحث الاجتماعي المعد من البنك، معتمد ومختوم من التضامن الاجتماعي.

ـ أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي، موضح به الحالة المرضية.

ـ شهادات ميلاد الأبناء.

ـ بيان بمفردات المرتب، أو خطاب «الهيئة القومية للمعاشات الحكومية، أو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية»، قطاع عام وخاص.