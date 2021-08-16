لطلاب الجامعات.. طرق الحصول على مساعدات بنك ناصر لسداد المصروفات

يقدم بنك ناصر الاجتماعي مساعدات للأسر الأكثر احتياجاً بالمجتمع سواء كانت مساعدات عينية ونقدية «تصرف دفعة واحدة أو على دفعات»، منها مساعدة للمساهمة في سداد المصروفات الجامعية، في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ولتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ووفقًا للدور الذي يؤديه بنك ناصر الاجتماعي لتحقيق الخير للمواطنين.

الفئات المستحقة للحصول على مساعدة بنك ناصر في سداد المصروفات الجامعية

الأسرة التي لديها طالب جامعي (وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية، ومشروعات التخرج النهائية، شريطة أن تكون الأسرة في حالة عوز وغير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي والمستندات المؤيدة للحالة مثل:

ـ بحث اجتماعي من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ إفادة معتمدة من الكلية بالمصروفات الدراسية المتراكمة على الطالب.

وأوضح البنك، أنَّ سداد المصروفات الدراسية الجامعية ومصروفات مشروعات التخرج النهائية لابناء الأسر غير القادرين مادياً والناجحين بانتظام بالمعاهد والجامعات الحكومية يتطلب ألا يزيد سن الخريج على 26 عامًا، إضافة إلى الطلاب الذين لا يستطيعون الحصول على شهاده التخرج الا بعد سداد هذه المصروفات.

المستندات المطلوبة للحصول على مساعدة بنك ناصر في المصروفات الجامعية

ويمكن الحصول على مساعدة بنك ناصر للمساهمة في المصروفات الجامعية، من خلال تقدم العميل إلى الفرع التابع لمحل سكنه وذلك بالمستندات الاساسية ومنها:

ـ نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل إقامتة صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول بعد الاطلاع على الأصل.

ـ أصل نموذج البحث الاجتماعي المعد من البنك معتمد ومختوم من التضامن الاجتماعي .

ـ أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي موضح به الحالة المرضية.

ـ شهادات ميلاد الأبناء.

ـ بيان بمفردات المرتب، أو خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية ،أو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ( قطاع عام وخاص).