تعرف على الفئات المستهدفة للحصول على مساعدات نقدية من بنك ناصر

منح بنك ناصر الإجتماعي مجموعة من المساعدات والإعانات النقدية لفئات بعينها، وذلك في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن توفير حياة كريمة لهم.

ويقدم بنك ناصر مساعدات للأسر الأكثر احتياجا بالمجتمع، سواء كانت مساعدات عينية ونقدية (تصرف دفعة واحدة أو على دفعات)، والفئات المستحقة هي كالتالي:

- أسرة المريض.

- الأسرة التي تعولها امرأة "الأرملة - المطلقة – أسرة المسجون– مهجورة العائل".

- الأيتام.

- أسرة المعاق.

- الأسرة التي لديها فرد يحتاج إلى إجراء العمليات الجراحية الكبرى.

- الأسرة التي لديها طالب جامعي (وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية، ومشروعات التخرج النهائية).

- الأسر التي تعرضت للحوادث والنكبات.

- الحاصل على شهادة محو الأمية أو أنهى التعليم الجامعي أو التعليم فوق المتوسط.

- الأسرة التي لديها أبناء حديثي الولادة (الأطفال المبتسرين).

- الأسرة التي في حاجة ملحة لتوصيل مياه الشرب نقية بمنزلها.

شروط وأحكام الحصول على الإعانة النقدية

أن تكون الأسرة في حالة عوز وغير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي والمستندات المؤيدة للحالة مثل:

- أحد أفراد الأسرة مريض بأمراض مزمنة أو مستعصية أو يحتاج إلى شراء أدوية باهظة التكاليف.

- الأسرة التي تعولها امرأة .

- الأرملة الذي توفي زوجها، وتعول أولادها أو نفسها.

- المطلقة الذي طلقها زوجها، ولم تتزوج، وتعول أولادها أو نفسها.

- أسرة المسجون التي سجن عائلها مدة لا تقل عن ستة شهور.

- مهجورة العائل الزوجة التي هجرها زوجها "ولا تعلم محل إقامته" وتعول أولادها أو نفسها.

- الأيتام: الذي توفي والداهم أو والدهم وتزوجت الأم.

- الأسرة التي احد افرادها معاق سواء حركيا او ذهنيا او بصرية او سمعية .

- أن يكون أحد أفراد الأسرة يحتاج إلى إجراء عملية جراحية كبرى أو جلسات.

سداد المصروفات الدراسية الجامعية ومصروفات مشروعات التخرج النهائية لأبناء الأسر غير القادرين مادياً والناجحين بانتظام بالمعاهد والجامعات الحكومية وإلا يزيد سن الخريج على 26 سنة، والذين لا يستطيعون الحصول على شهاده التخرج إلا بعد سداد هذه المصروفات.

- الأسر التي تمر بظروف طارئة، وخارجة عن إرادتها نتيجة لتعرض أحد افرادها إلى كوارث، أو نكبات مثل (الحرائق- الزلازل– الحوادث ....) مما يسبب خسائر في الممتلكات.

- أحد أفراد الأسر الفقيرة حصل على شهادة محو الأمية، وأتم دراسته، وحصل على شهادة جامعية أو مؤهل فوق متوسط ، وبناء على الكشوفات المجمعة الواردة من هيئة محو الأمية.

- أن يكون لدى الأسرة طفل حديث الولادة، وحالته الصحية في حاجة ملحة لوضعه في الحضانة (الأطفال المبتسرين) .

- أن تكون الأسرة الفقيرة التي ترغب في توصيل المياه تقيم في منطقة بها شبكة مياة عمومية، وتحتاج إلى توصيلها فقط إل المنزل (وصلة منزلية ).

خطوات الحصول على الإعانة

يتقدم العميل إلى الفرع التابع لمحل سكنه وذلك لتقديم المستندات الاساسية ومنها:

- نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل إقامتة صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول بعد الاطلاع على الأصل .

- أصل نموذج البحث الاجتماعي المعد من البنك معتمد ومختوم من التضامن الاجتماعي .

- أصل تقرير طبى معتمد ومختوم من مستشفى حكومى موضح به الحالة المرضية .

- شهادات ميلاد الأبناء .

- بيان بمفردات المرتب ، أو خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية ،أو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ( قطاع عام وخاص ) .

مستندات دالة على الحالة ومنها:

- الأيتام / شهادة وفاة الوالدين أو وفاة الأب ، وزواج الأم .

- المطلقة/ قسيمة الطلاق .

- الأرملة/ شهادة وفاة الزوج .

- أسرة مهجورة العائل/نموذج هجر من قسم الشرطة يفيد تغيب أو هجر رب الاسرة مدة لا تقل عن ست شهور.

- أسرة المسجون/خطاب أو نموذج من مصلحة السجون أو الرعاية اللاحقة يوضح تاريخ بداية السجن ، وتاريخ وفاء المدة .

- المريض أو العاجز/ أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو مركز طبي يثبت حالة المرض أو العجز أو اصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى خاص في حالة عمليات زرع القواقع او الكبد او الكلى او النخاع او.... ، ومرفق به تقرير اللجنة الثلاثية بالتامين الصحي أوتقرير المجالس الطبية المتخصصة ، واذا كان المريض اعزب يقيم بمفرده يتم ارفاق شهادة وفاة الابوين .

- الطالب الجامعي / بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب او الطالبة موضح به قيمة المتأخرات المقيدة عليه / عليها ، وبيان النجاح عن الأعوام السابقة .

- محو الأمية/ شهادة محو الأمية – شهادة التخرج من الجامعة او المعهد وبناء على الكشوفات المجمعة من الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار .

- الأطفال المبتسرين/ شهادة ميلاد الطفل - تقرير طبي من المستشفى بحالته الصحية ومدة أقامه الطفل بالحضانة .

- الأسر التي ترغب في توصيل مياه الشرب - عقد الايجار قانون قديم او الملكية للوحدة السكنية - مقايسة من شركة المياه .

- الحوادث والنكبات/ محضر الشرطة ، تقرير المعاينة من النيابة.