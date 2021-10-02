حقيقة اختراق غواصة إسرائيلية للمياه الإقليمية في الجزائر

تداولت وسائل إعلام جزائرية أنباء عن رصد الجيش الجزائري اختراق غواصة إسرائيلية للمياه الإقليمية في الجزائر تزامنا مع تنفيذ تمرين بحري مركب الردع 2021، يومي 29 و30 سبتمبر سبتمبر المنقضي، وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء اليوم السبت، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن الغواصة الإسرائيلية، في بيان لها عبر صفحتها على «فيس بوك»، مؤكدة أن هذ الكلام غير صحيح.

الدفاع الجزائرية تنفي اختراق غواصة إسرائيلية للمياه الإقليمية الجزائرية

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء اليوم السبت في بيان نشرته على حسابها بموقع «فيس بوك»، عدم صحة ما أثير في المواقع الإلكترونية وعناوين الصحافة الجزائرية، عن أن غواصات تابعة للقوات الجزائرية البحرية رصدت وطاردت غواصة أجنبية كانت متواجدة قبالة المياه الإقليمية الوطنية تزامنا مع تنفيذ تمرين بحري مركب الردع 2021، يومي 29 و30 سبتمبر المنقضي.

وكانت مواقع إخبارية جزائرية، نشرت فى وقت سابق اليوم أن الجيش الجزائري كان قد رصد اخترق غواصة إسرائيلية للمياه الإقليمية في الجزائر «دولفين» أثناء محاولتها التجسس على القوات الجزائرية التي كانت تستعد للتمرين البحري «مركب الردع».

كما أشارت المواقع إلى أن القيادة الجزائرية قررت تعقب الغواصة الدولفين، من خلال حوامات مضادة للغواصات، بينما دفعت غواصتان جزائريتان الغواصة الإسرائيلية باتجاه الشمال.

الدفاع الجزائرية تدعو وسائل الإعلام للاعتماد على المصادر الرسمية

وكذبت وزارة الدفاع الجزائرية بصـفة قطعية مجمل هذه الأخبار التي تم تداولها من طرف هذه الوسائل الإعلامية، مؤكدة أن تمرين الردع 2021 الذي تم تنفيذه بنجاح كبير من طرف طاقم الغواصة «جرجرة»، لم يسجل خلاله أي حادث يذكر، بما في ذلك الحادثة التي تطرقت إليها هذه الوسائل الإعلامية، فيما دعت الوزارة كافة وسائل الإعلام الوطنية للاعتماد على المصادر الرسمية بهدف التحقق من صحة هذه الأخبار قبل نشرها.