رئيس الجزائر: 750 شخصا من بقايا العصابة حاولوا العودة خلال الانتخابات

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس السبت، إن المئات من المتورطين في قضايا الفساد خلال فترة حكم الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة، حاولوا العودة إلى السلطة عبر الانتخابات البرلمانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح تبون، خلال لقائه مع محافظي المدن الجزائرية، أن «750 شخصا من بقايا العصابة حاولوا العودة خلال الانتخابات التشريعية إلا أنه تم كشف أمرهم»، داعيا محافظي المدن إلى محاربة الفساد.

وأعلن الرئيس الجزائري، وضع خطة عميقة لدحض الفساد خلال المرحلة المقبلة عبر تعزيز الترسانة القانونية مع حماية الكوادر النظيفة.

تبون يتوقع ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية لـ الجزائر إلى 4.5 مليار دولار

وفي سياق متصل، توقع الرئيس الجزائري ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية لبلاده إلى 4.5 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، لأول مرة منذ عقدين.

وقال رئيس الجزائر، إن بلاده تمكنت بعد أكثر من 20 عاما، من تصدير 3.1 مليار دولار من المنتجات غير النفطية، وسيصل حجم الصادرات في نهاية السنة الجارية إلى 4 أو 4.5 مليار دولار.

وشدد تبون، على ضرورة الانتقال من تصدير المادة الخام إلى تصدير المواد التحويلية، وأن تكون الجزائر القاطرة وليس مقطورة لأي كان، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده كان متخلفا وموجها نحو الاستيراد.

وتمثل الصناعة النفطية في الجزائر أكثر من 95% من الصادرات الإجمالية للبلاد، فيما بقيت العائدات غير النفطية هامشية في السنوات الماضية ولم تتجاوز سنويا ملياري دولار.

وفي سياق آخر، أشار الرئيس الجزائري، إلى إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» محتملة، وكشف تبون عن إجراءات استعجالية لمواجهتها، وتابع المسؤول الجزائري قائلا، إن بلاده تظل دولة قوية باعتراف الجميع، وفقا لما ذكره موقع «الشروق أون لاين» الجزائري.