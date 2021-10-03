9 شروط للتبرع بالأعضاء وفقا للقانون: لا يزيد العمر عن 50 عاما

أثارت تصريحات فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، حول تبرعها بأعضائها عقب وفاتها، تساؤلات لدى الكثرين حول مسألة التبرع بالأعضاء، خاصة أنها جاءت بعد أيام قليلة من إعلان الفنانة إلهام شاهين عن الأمر ذاته.

وأشارت فريدة الشوباشي، في تصريحاتها، إلى وجود قانون ينظم عملية التبرع بالأعضاء.

من جانبه قال المحامي محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مسألة التبرع بالأعضاء تكون قانونية تماما في حال توافر بعض الشروط التي حددها القانون المصري؛ إذ يشترط الآتي:

شروط التبرع بالأعضاء

1- عدم وقوع المتبرع تحت ضغط، وأنّ يكون كامل الأهلية.

2- ألا يزيد عمر المتبرع عن 50 عاما.

3- أن تجرى عملية نقل الأعضاء في منشأة طبية مرخصة.

4- يتم عمل تشخيصات طبية دقيقة للشخص المتبرع تؤكد عدم تعرضه لأي مشكلات صحية حال خسارة جسمه.

تعريف تجارة الأعضاء

5- يجب أن يكون هناك تلائم بين الأجسام لتفادي حدوث أي مضاعفات.

6- إثبات احتياج الشخص المتلقي للعضو.

7- ألا يكون هناك مقابل مادي للتبرع بالعضو، وهنا أوضح «الحديدي» أنه في حالة حدوث ذلك، يتحول الأمر إلى «تجارة أعضاء».

8- يمتنع أن يكون المتبرع بالعضو طفل

وأشار المحامي، إلى أن هناك حالة معينة يباح فيها تبرع طفل بعضوه: «الطفل ممكن والديه أو إخوته ياخدوا أعضائه، ودا في حالة مفيش أي حلول تانية غير كده»، مؤكدا أنه أنه إذا أصر الوالدان على التبرع بأعضاء الطفل، يعون هذا «تجارة أعضاء».

9- للمتبرع الحق في التراجع عن قرار التبرع بأعضائه في أي لحظة.

عقوبة تجارة الأعضاء

يذكر أن تجارة الأعضاء أمر غير مصرح به قانونيا، ولفت محمود الحديدي، إلى العقوبة التي تطبق في هذا الشأن، وهي دفع غرامة لا تقل 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، مع الحكم بالسجن المشدد لمدة لا تزيد عن 10 سنوات.