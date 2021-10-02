أبرز تصريحات فريدة الشوباشي.. من التبرع بالأعضاء لتغليظ عقوبة التحرش

تصدرت تصريحات النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، محركات البحث الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلانها التبرع لأعضائها بعد الوفاة، وترى النائبة فريدة الشوباشي أن صراحتها دائما ما تضعها فى مرمي النيران، وتقول عن نفسها: "انا لاأخاف من أحد، ومن معه الحق لا يخاف لومة لائم"، وترى أن المرأة المصرية حصلت على كثير من حقوقها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فريدة الشوباشى تعلن عن التبرع بأعضائها

والنائبة فريدة الشوباشي والتى تعد أكبر أعضاء مجلس النواب، أعلنت اليوم فى تصريح لـ«الوطن»عن تبرعها بأعضائها عقب وفاتها، وذلك لإنقاذ حياة إنسان، وبهذا الإعلان تعد أول نائبة تعلن عن تبرعها بكامل ارادتها عن أعضائها وتأييدها للأمر لإنقاذ أرواح أخرى.

وقالت فريدة الشوباشي في تصريحها لـ«الوطن» : "إن التبرع بالأعضاء ليس حراما، ولايخالف الشرائع السماوية كما يدعى بعض الشيوخ السلفيين"، واستطردت قائلة: "أشجع فكرة التبرع للحفاظ على حياة إنسان آخر، لاسيما أن هناك قانونا ينظم عملية التبرع".

موقف فريدة الشوباشي من قانون التحرش

تصريحات النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، دائما ما تحمل رسائل هامة لدور المرأة فى المجتمع، وأهمية تحقيق الأمان لها، وفى الجلسة الشهيرة لمجلس المنواب فى دور الانعقاد الأول خلال مناقشة مشروع قانون بتغليظ عقوبة التحرش ضد النساء، قالت النائبة فريدة الشوباشى: "إن أى اتهامات توجه للمرأة بأن سلوكها أو زيها السبب في التحرش هو مشوه نفسيا"، واستطردت قائلة ردا على أحد النواب: "الكثير في الماضي لا ينظر للمرأة إلا للنصف الأسفل من الإنسان، ولم يتذكر أحد إن المرأة هي اللي تصدرت المشاركين في ثورة الشعب في 30 يونيو".

كما أشارت أن في مصر من يري أن المرأة عورة، لافتة إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقود أوروبا ولا يتلفظ أحد ضدها.

فريدة الشوباشى واسهامات عديدة فى المجتمع

فريدة الشوباشي ليست أكبر النواب فحسب، فإسهاماتها فى الحياة المجتمعية كبيرة ،لاسيما أنها كاتبة وإعلامية، وقد تشكلت ثقافة "الشوباشي" في سن مبكرة، حسبما توضح، فقد تزوجت بالكاتب اليساري علي الشوباشي، وهو ابن الأديب المعروف محمد مفيد الشوباشي، وبعد وفاة زوجها والذى كان لها رفيق الدرب ونقطة تحول مهمة فى حياتها ، لم تحبط أو تيأس ،بل استمرت فى عملها وكتاباتها ودفاعاها عن المرأة ولديها العديد من المقالات الهامة ،وعدة مؤلفات من بينها «عبارة غزل» و«الخاتم والخاتم» هي مجموعة قصصية.

فريدة الشوباشي أكبر الأعضاء سنا

فريدة الشوباشي فى الثمانينات من عمرها فهي أكبر الأعضاء بمجلس النواب سنا، وترأست الجلسة الافتتاحية للمجلس، لكن حركاتها وأدائها لا يقل عن نواب شباب تحت القبة حيث التفاعل والحراك فى كافة الموضوعات، كما ترأس جمعية حقوق المواطن في مصر.